2017-02-07 14:17:00.0

München 33-Jährige in München erstochen: Verdächtiger stellt sich

In München ist am Montagnachmittag eine 33-jährige Frau erstochen worden. Ihr dringend tatverdächtiger Lebensgefährte hat sich der Polizei gestellt.

Nach dem gewaltsamen Tod der Frau in München hatte die Polizei seit Montag nach dem Lebensgefährten gefahndet, der unter Mord-Verdacht steht. Am Dienstag gegen 12.30 Uhr stellte sich der 27-Jährige auf einer Polizeidienststelle.

Der Mann steht unter dringendem Verdacht, seine sechs Jahre ältere Freundin am späten Montagnachmittag in der gemeinsamen Wohnung im Stadtteil Freimann niedergestochen zu haben. Nachbarn hatten den Rettungsdienst alarmiert, da sich das Paar heftig gestritten haben soll. Die Polizei fand in der Wohnung die schwer verletzte Frau, die im Krankenhaus an ihren Stichverletzungen starb.

Frau in München erstochen: Polizei vermutet Beziehungstat

Die Ermittler gehen davon aus, dass das Opfer sich von ihrem Lebensgefährten trennen wollte, der Mann diese Entscheidung aber nicht hinnahm. Die Frau starb den Ermittlungen zufolge "durch stumpfe und scharfe Gewaltanwendung". Am Tatort wurden zwei Messer gefunden, bei denen es sich wahrscheinlich um die Tatwaffen handelt.

Die Polizei hofft nun darauf, den Fall durch die Vernehmung des Verdächtigen schnell klären zu können. AZ, dpa