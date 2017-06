2017-06-11 12:50:00.0

München 35-jähriger Tourist stirbt in Münchner Eisbach

Im Münchner Eisbach ist am Samstag ein Mann gestorben. Nicht weit davon war Ende Mai ein 15-jähriges Mädchen tödlich verunglückt.

Im Münchner Eisbach ist am Samstagnachmittag ein 35-jähriger Tourist gestorben - er ist wohl ertrunken. «Wir haben gegen halb fünf den Notruf erhalten, dass eine Person in dem Fluss um Hilfe ruft», sagte ein Sprecher der Münchner Feuerwehr am Sonntag. «Rund 70 Rettungskräfte haben nach dem Mann gesucht. Taucher haben ihn schließlich zwei Stunden später vor dem Tivoli-Kraftwerk leblos im Wasser treibend gefunden.»

Es stellte sich heraus, dass der Mann nicht beziehungsweise nur mittelmäßig schwimmen konnte, teilte die Münchner Polizei später in einer Pressemitteilung mit.

Der Mann ist innerhalb kürzester Zeit das zweite Opfer, das im Eisbach starb. Erst Ende Mai war ein 15-jähriges Mädchen in dem Fluss, der durch den Englischen Garten fließt, ertrunken - es konnte nicht schwimmen (hier mehr dazu). dpa/AZ