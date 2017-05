2017-05-07 17:25:21.0

Oberbayern 78-Jähriger wird von Straßenwalze überrollt und stirbt

Der Seniorchef ist auf einer Baustelle in Erding von einer Straßenwalze überrollt worden. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Die Kripo ermittelt, wie das passieren konnte.

Tragisches Unglück in Oberbayern: Ein 78 Jahre alter Mann ist auf einer Baustelle in Erding von einer Straßenwalze überrollt und tödlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben vom Sonntag hatte ein Kollege den Seniorchef am Vortag mit der Walze erfasst, als er bei Bauarbeiten auf einem Radweg rückwärts fahren wollte. Der 78-Jährige, der direkt hinter der Walze stand, erlitt dabei unter anderem schwere Kopfverletzungen. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Der Fahrer der Walze und sein Kollege, die den grausamen Unfall mit ansehen mussten, erlitten einen schweren Schock und kamen ins Krankenhaus. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. dpa/lby