2017-01-05 13:15:00.0

Kreis Unterallgäu 78 Jahre alte Bewohnerin stirbt bei Dachstuhlbrand in Arlesried

Am Morgen gerät der Dachstuhl eines Erkheimer Wohnhauses (Kreis Unterallgäu) in Brand. Nach Stunden wird klar: Bei dem Feuer ist eine 78-Jährige gestorben.

In einem Wohnhaus im Erkheimer Ortsteil Arlesried (Kreis Unterallgäu) ist am Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen.

In einem Wohnhaus in Erkheim (Kreis Unterallgäu) ist am Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Bei dem Brand im Ortsteil Arlesried starb eine 78 Jahre alte Frau. Das teilte die Polizei am Donnerstagabend mit.

Zuvor war unklar gewesen, ob sich in dem Haus Menschen befunden hatten: Die Rettungskräfte hatten das brennende Gebäude laut Polizei zunächst nicht betreten können, da akute Einsturzgefahr bestand.

Wie es zu dem Feuer kam, ist unklar

Wie die Polizei berichtet, war der Dachstuhl des Einfamilienhauses am Morgen in Brand geraten. Nach mehreren Stunden konnte die Feuerwehr den Brand löschen. Nachdem das Technische Hilfswerk das Gebäude gesichert hatte, betraten es die Rettungskräfte. Dabei bestätigte sich laut Polizei die Vermutung, dass die 78-jährige Bewohnerin des Anwesens noch in dem Haus war. Sie konnte nur noch tot aufgefunden werden.

Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Die Kriminalpolizei Memmingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei geht von einem Sachschaden in Höhe von mindestens 100.000 Euro aus. AZ