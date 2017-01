2017-01-10 15:36:00.0

Memmingen 89-jähriger Schütze wegen Mordes vor Gericht: "Es war ganz anders"

Vor elf Monaten eskalierte im Allgäu ein Familienstreit. Ein 89-Jähriger soll seinen Sohn erschossen haben. Nun steht er wegen Mordes vor Gericht - und bestreitet die Tat.

Der Mann ist greisenhaft und gebrechlich. Zu seinem Prozess wird der 89-Jährige von einem Rot-Kreuz-Mitarbeiter mit dem Rollstuhl in den Gerichtssaal des Landgerichtes Memmingen gebracht und hinter die Anklagebank gerollt. Eine Wollmütze hat er dabei bis über die Augen gezogen, um sich vor den Kameras zumindest etwas zu verbergen.

Er muss sich wegen schwerer Vorwürfe verantworten: Der 89-Jährige ist wegen Mordes und versuchten Mordes angeklagt. Bei einem Streit in der heimischen Garage soll er seinen Sohn erschossen und mehrfach auf einen weiteren Verwandten gefeuert haben.

Denn obwohl der alte Mann sichtlich beeinträchtigt ist, besaß er als Sportschütze bis vor einem Jahr legal eine ganze Reihe von Gewehren und weiteren Waffen. Dann kam es zur Tragödie. Doch was genau am 16. Februar 2016 am späten Nachmittag in der Garage in Westerheim im Unterallgäu passiert ist, bleibt auch nach der Aussage des Rentners unklar. Lückenhaft und widersprüchlich ist seine Aussage vor Gericht.

"Ich habe niemanden direkt erschießen wollen"

Von den Vorwürfen hält er gar nichts: «Es war ganz anders», entgegnet er am Dienstag der Staatsanwältin nach der Anklageverlesung. Dann gibt er zwei oder drei Schüsse bei dem Familienstreit zu, schränkt aber ein: «Ich habe niemanden direkt erschießen wollen.» Letztlich gibt der 89-Jährige dem dritten Mann, dem Ehepartner seiner Enkelin, die Verantwortung. Dieser habe ihn immer wieder bedroht und attackiert, auch an jenem Tag.

Der 42-Jährige überlebte das Familiendrama leicht verletzt - er hatte unglaubliches Glück. Ein Brustschuss prallte von seinem Handy ab. Danach wurde ein Beinschuss von einem Schlüssel abgefangen, und zum Schluss ging eine Kugel auch noch durch seine Jacke, ohne den Körper zu treffen. Für den 65 Jahre alten Sohn des Angeklagten kam hingegen jede Hilfe zu spät. Er starb nach einem Treffer in die Brust kurze Zeit später in der Klinik.

Der 42-Jährige hatte laut Anklage nach dem tödlichen Schuss mit einem Warndreieck und Reifen nach dem bewaffneten Senior geworfen, um sich gegen den Angriff zu wehren. Der 89-Jährige erlitt eine Platzwunde am Kopf, dann flüchtete der 42-Jährige aus der Garage. Der Schütze versteckte sich in der Dunkelheit auf dem Nachbargrundstück. Nach knapp zwei Stunden wurde er dort von Polizisten entdeckt. Sie hatten die Gegend mit einem Hubschrauber abgesucht.

In der Familie soll es schon lange Streit geben

Hintergrund des Dramas soll eine langjährige Fehde innerhalb der Familie sein. Die Ehefrau und die beiden anderen Söhne des 89-Jährigen starben, da kam es zu Erbstreitereien. Mehrfach gingen bei der Polizei gegenseitige Anzeigen wegen Beleidigungen oder angeblicher Diebstähle ein. «Es wurde viel über Rechtsanwälte kommuniziert», beschrieb der Kripo-Beamte, der die Ermittlungen leitete, die familiären Zustände.

An jenem Februartag wollte der Ehemann der Enkelin mit dem Sohn Reifen verladen bei dem Wohnhaus, in dem Vater und Sohn gemeinsam lebten. Nach den Ermittlungen soll der greise Sportschütze befürchtet haben, dass der 42-Jährige auch noch weitere Gegenstände unerlaubt mitnimmt. Von einem Schweißgerät war die Rede. Deswegen habe er sich mit einem Revolver und einer Pistole bewaffnet und sei ebenfalls in die Garage gegangen.

Wie es zu dem tödlichen Schuss auf den 65-Jährigen kam, konnte der Sportschütze nicht erklären. «Auf meinen Sohn habe ich nicht geschossen», beteuerte er. «Wieso soll ich auf ihn schießen?» Vor Gericht und auch in den Polizeivernehmungen deutete der Beschuldigte an, sein Sohn könnte irrtümlich getroffen worden sein.