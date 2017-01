2017-01-02 16:24:47.0

Weilheim 90-Jährige erst nach stundenlanger Suche im Wald entdeckt

Erst nach mehrstündigem Aufenthalt in klirrender Kälte ist eine 90 Jahre alte Frau in Oberbayern in einem Wald gefunden worden.

Eine 90-Jährige ist in Weilheim nach stundenlanger Suche stark unterkühlt gefunden worden. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)