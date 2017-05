2017-05-01 12:58:21.0

Freinacht Alkohol, Randale, Streiche: Viel zu tun für die Polizei in der Freinacht

Freinacht ist für die Polizei eine anstrengende Nacht. Auch dieses Jahr gab es in der Region viel zu tun für die Einsatzkräfte. Eine Übersicht der Einsätze. Von Philipp Kosak

Die Polizei hatte in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai wie jedes Jahr viel zu tun: Betrunkene Autofahrer, Diebstähle, Sachbeschädigung und Ruhestörung beschäftigten die Beamten. In der Einsatzzentrale in Kempten gingen zwischen 19 und 7 Uhr 213 Notrufe ein. Das war eine Steigerung im Vergleich zum vergangenen Jahr: Damals wurden 184 Notrufe registriert.

Insgesamt 91 Mal mussten die Beamten des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West ausrücken. Die Kollegen des Polizeipräsidiums Schwaben Nord registrierten in dieser Zeit ebenfalls rund 90 Einsätze.

Eine Auswahl einiger Vorfälle:

Pfronten/Ostallgäu: 19-Jähriger springt aus fahrendem Auto

In Pfronten öffnete ein 19-Jähriger während der Fahrt eine Autotür und sprang aus dem Auto. Der 19-Jährige wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Günzburg: Unbekannte randalieren am Bahnhof

In Günzburg beschädigten bislang unbekannte Täter die öffentlichen Toiletten am Bahnhof. Sie demolierten Toilettentüren, Toilettenschüsseln sowie Trennwände. Aus den Toiletten trat daraufhin Wasser aus und überflutete die komplette Anlage. Der Sachschaden beläuft sich auf 5000 Euro.

Holzschwang/Neu-Ulm: 15-Jährige zeigt bei Dorffest Führerschein ihrer Freundin vor

Eigentlich hätte sie keinen Zutritt zum Holzschwanger Dorffest bekommen, weil sie zu jung ist. Eine 15-Jährige hat deswegen den Führerschein einer 19 Jahre alten Freundin vorgezeigt. Weil das allerdings aufflog, müssen die beiden nun mit Strafverfahren wegen Missbrauchs von Ausweispapieren bzw. Beihilfe zu einer Straftrat rechnen.

Buchloe/Ostallgäu: Freinacht-Streich geht schief - 18-Jähriger stürzt in Graben

Ein 18-Jähriger versuchte in Buchloe gemeinsam mit vier Freunden, einen Blumentopf zu klauen. Als der Besitzer die jungen Männer ertappte, liefen diese weg. Der 18-Jährige stürzte bei seiner Flucht in einen etwa fünf Meter tiefen Graben. Der 18-Jährige erlitt mehrere Knochenbrüche. 40 Einsatzkräfte - Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei - versorgten den jungen Mann.

Westendorf/Ostallgäu: Unbekannte versuchen, Maibaumhalterung zuzubetonieren

Auf den Maibaum hatten es Unbekannte in Westendorf abgesehen: Sie versuchten, die Halterung des Maibaums mit Beton zu füllen. Die Aktion gelang jedoch nicht vollständig. Die Unbekannten beschädigten mit ihrem Auto außerdem fünf Rosenstöcke auf dem Dorfplatz. Der Sachschaden beträgt 100 Euro.

Kempten, Wildpoldsried und Krumbach: Altpapier- und Altkleider-Container brennen

Im Kemptener Stadtteil St. Mang zündeten Unbekannte Altpapier-Container an. Dabei entstand ein Schaden von 700 Euro. Auch in der Nachbargemeinde Wildpoldsried wurde ein Container angezündet. Das Feuer griff von dem Altkleider-Container auf zwei weitere Container über. Der Schaden liegt bei etwa 2000 Euro.

Auch in Krumbach im Landkreis Günzburg musste die Feuerwehr einen Altpapiercontainer löschen. Dabei entstand ein Schaden von 600 Euro.

Mindelheim und Thannhausen: Fensterscheiben eingeworfen

In der Innenstadt von Mindelheim wurde eine Schaufensterscheibe eines Juweliers eingeworfen. Der Schaden beläuft sich auf 5000 Euro. Auch in Thannhausen im Landkreis Günzburg wurden Scheiben am Rathaus sowie an der Realschule eingeworfen. Der Schaden dort liegt bei 2000 Euro.

Memmingen: Klebeband auf der Straße

In Memmingen spannten Unbekannte ein Klebeband über eine Straße. Ein Autofahrer fuhr in das Band und meldete dies der Polizei. Ein Sachschaden entstand nicht, für einen Radfahrer hätte das Klebeband aber gefährlich werden können. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr.

Egg an der Günz/Unterallgäu: Rechtsextreme Musik auf Party

Weil bei einer Party in einer Hütte im Unterallgäu rechtsextreme Musik gespielt wurde, ermittelt nun der Staatsschutz. Die Polizei war wegen Ruhestörung zu der Hütte gerufen worden. Die Beamten stellten die Musikeinrichtung sicher.

Wiesenbach/Landkreis Günzburg: Diebe klauen unter dem Maibaum

Besonders dreist waren drei Diebe in Unterwiesenbach: Sie klauten einige Gegenstände, die unter dem Maibaum abgelegt waren. Ein Zeuge beobachtete, wie die drei Männer ihre Beute in einen Transporter luden und verständigte die Polizei. Die Polizei konnte die Männer fassen, vom Diebesgut fehlt allerdings jede Spur.

Rettenberg/Oberallgäu: Autos kollidieren - Fahrer mit 1,8 Promille

Zwei Autofahrer, eine 41-Jährige und ein 19-Jähriger, stießen gegen Mitternach aneinander. Die 41-Jährige wollte rechts abbiegen. Dabei kam ihr der 19-Jährige mit seinem Auto entgegen. Er befuhr die Straße mittig und ohne Licht. Der 19-Jährige hatte 1,8 Promille. Bei der Kollision entstand ein Schaden von 1500 Euro.

Freinacht-Streiche beschäftigen die Polizei in der Region

Außerdem teilte die Polizei mit, kam es am Abend und in der Nacht immer wieder zu Einsätzen wegen Freinacht-Streichen: Silvesterböller, rohe Eier an der Hauswand, ein verbeultes Trampolin, vertauschte Verkehrsschilder - das waren nur einige der Gründe für Polizeieinsätze.