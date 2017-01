2017-01-09 13:51:39.0

München Alkoholverbot am Hauptbahnhof tritt am Mittwoch in Kraft

Ab Mittwoch gilt am Münchner Hauptbahnhof nachts ein Alkoholverbot. Damit soll die Sicherheit für Bahnkunden und Bahnhofsbesucher erhöht werden. Auch die Kontrollen werden verstärkt.

Das nächtliche Alkoholverbot für den Münchner Hauptbahnhof und rund um das Bahnhofsgelände tritt an diesem Mittwoch in Kraft. Foto: Tobias Hase, dpa (Symbolbild)