2017-01-20 16:09:23.0

München Alkoholverbot um Hauptbahnhof tritt mit Verspätung in Kraft

Mit zehntägiger Verspätung tritt am Wochenende das nächtliche Alkoholverbot rund um den Münchner Hauptbahnhof in Kraft. Auf was sich Reisende und Passanten einstellen müssen.

Das nächtliche Alkoholverbot für den Münchner Hauptbahnhof und rund um das Bahnhofsgelände tritt an diesem Mittwoch in Kraft. Foto: Tobias Hase, dpa (Symbolbild)