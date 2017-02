2017-02-22 11:50:00.0

Bevölkerungsentwicklung Alle Allgäuer Städte wachsen

Die Einwohnerzahlen im Allgäu zeigen einen deutlichen Aufwärtstrend, alle Städte wachsen. Welche Gründe und Auswirkungen das hat. Von Anja Worschech

Die Städte im Allgäu befinden sich auf Wachstumskurs: Im Vergleich zu 2015 verzeichnen sie deutlich mehr Einwohner. An der Spitze finden sich dabei Bad Wörishofen, Mindelheim (Unterallgäu) und Lindenberg (Westallgäu) – aber auch die anderen Städte im Allgäu verbuchen einen deutlichen Bevölkerungszuwachs.

Die Stadt Kempten ist ebenfalls gewachsen. Sie zählte 2016 insgesamt etwa 68.000 Einwohner. Da Kempten aber gerade sein Auswertungsverfahren umgestellt hat, seien die Zahlen nicht mehr mit dem Vorjahr vergleichbar. Richard Schießl, Wirtschaftsreferent der Stadt Kempten beurteilt das Wachstum als Spiegel der guten wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt. Besonders hätten sich die IT–Branche, die Verpackungstechnologie und der Maschinenbau entwickelt.

Die Stadt Lindenberg (Westallgäu) hat ein Wachstum von 1,7 Prozent. Den Zuwachs sieht Bürgermeister Eric Ballerstedt unter anderem in den steigenden Geburtenzahlen begründet. „Ein positiver Effekt des Wachstums: Unsere Kindergärten und Schulen sind dadurch erst mal gesichert. Und der Zuwachs bringt auch Vorteile für den Einzelhandel“, sagt Ballerstedt.

Sonthofen und Kaufbeuren wachsen stark

Sonthofen (Oberallgäu) und Kaufbeuren (Ostallgäu) haben ein Wachstum von jeweils 1,2 Prozent. Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse sieht die Entwicklung in seiner Stadt mit Freude. „Sie belegt, dass Kaufbeuren eine attraktive und lebenswerte Stadt ist. Unsere Infrastruktur ist für einen Zuwachs in dieser Größenordnung gut gewappnet, sei es bei der Kinderbetreuung, in der Bildung oder bei der medizinischen Versorgung.“

Sonthofen hatte 2015 als einzige Stadt im Allgäu sogar mit einem Einwohnerminus zu kämpfen. „2015 war die Schere zwischen Sterbefällen und Geburten am größten“, sagt Walter Wilhelm vom Standesamt Sonthofen. Doch 2016 haben sich die Einwohnerzahlen deutlich erholt. „Das liegt vermutlich an den Asylzuzügen“, sagt Wilhelm.

Einwohnerzahl im Allgäu dürfte weiter steigen

In Zukunft dürfte Sonthofen aber wieder wachsen, da die zwei inzwischen aufgelösten Kasernen als Gewerbe- und Wohngebiet zur Verfügung gestellt werden. Die Kurstadt Bad Wörishofen und Mindelheim (Unterallgäu) sind im Vergleich zum Vorjahr sehr stark gewachsen. Bürgermeister Paul Gruschka und Stephan Winter betonen, dass mit dem Zuzug auch immer die Aufgaben einer Stadt wachsen. So brauche man günstige Bauplätze für Familien und Wohnraum müsse die Infrastruktur den Bedürfnissen der Mitbürger anpassen.

Auch das bayerische Allgäu als Ganzes wächst. Zurzeit leben in der Region 664.000 Menschen. Die Einwohnerzahlen werden aber auch in den kommenden Jahren steigen, wie die Prognose des Landesamtes für Statistik zeigt. Im Jahr 2030 wird sich die Bevölkerungszahl etwa bei 680.000 Allgäuern einpendeln. Florian Schmid, Projektmanager der Allgäu GmbH, sieht das Wachstum sehr positiv. Allerdings sei der demografische Wandel vielerorts trotzdem zu spüren. Es sterben mehr Menschen, als geboren werden“, sagt Schmid.