2018-01-26 09:15:00.0

Karte Alle Orte, alle Zeiten: Die Faschingsumzüge in der Region

Der Fasching geht in die heiße Phase und in den nächsten Wochen ziehen die Narren wieder durch die Gemeinden der Region. Wo Sie wann vor Ort sein müssen, erfahren Sie hier. Von Ida König und Jonathan Lindermaier

Der Fasching ist kurz in diesem Jahr: Der Aschermittwoch fällt auf den 14. Februar und beendet so schon früh die fünfte Jahreszeit. Das heißt auch, dass die Zeit der Umzüge bereits begonnen hat - in Donauwörth, Mertingen und Illertissen-Au sind die Narren am kommenden Sonntag, 28. Januar, unterwegs. Vor allem zwischen dem Faschingswochenende, Rosenmontag und Faschingsdienstag finden traditionell viele Umzüge statt. Damit Sie den Überblick behalten, haben wir eine Karte für Sie erstellt: