Wetter in Bayern Am Donnerstagabend drohen Gewitter und Sturmböen

Tagsüber ist der Fronleichnam in Bayern noch weitgehend sonnig. Am Donnerstagabend kann es aber laut Deutschem Wetterdienst auch in der Region Gewitter geben.

Während tagsüber die Sonne scheint und es zu Höchsttemperaturen zwischen 25 und 31 Grad kommen kann, entwickeln sich im Laufe des Nachmittags auch in der Region Quellwolken. Laut Deutschen Wetterdienst drohen am Abend "schwere Gewitter". Die Unwetter können teilweise mit heftigem Starkregen und Hagel verbunden sein. Außerdem kann es zu Sturmböen mit Windstärken bis zu 80 Kilometern pro Stunde kommen.

In der Nacht auf Freitag drohen bayernweit Gewitter

In der Nacht zum Freitag breiten sich die Gewitter auf große Teile Bayern aus. Dabei bleibt die Gefahr von Unwetter durch heftigen Starkregen bestehen. Auch zu schweren Sturmböen mit Geschwindigkeiten von rund 100 Kilometern pro Stunde kann es kommen.

Am Freitagfrüh kann es letzte Gewitter im Chiemgau und in Berchtesgaden geben, die dann aber rasch nachlassen. Am Vormittag geht es windig zu: Auch in Tieflagen gibt es Windböen um 55 Kilometer pro Stunde, auf den Bergen ist mit stürmischen Böen um 85 Kilometer pro Stunde zu rechnen.

Am Freitag scheint in Bayern häufig die Sonne. Die Temperatur steigt auf 19 Grad am Frankenwald und bis 25 Grad am Inn. In der Nacht zum Samstag ziehen von Nordwesten her Wolken heran, einzelne Schauer beschränken sich aber auf die östlichen Mittelgebirge und den östlichen Alpenrand. Die Tiefstwerte liegen zwischen 13 Grad am Untermain und in München und 8 Grad zwischen Fichtelgebirge und Bayerischem Wald.

Am Wochenende wechseln sich Wolken und Sonne ab

Am Samstag wechseln Wolken und sonnige Abschnitte einander ab. Für einen schwachen Schauer reicht es aber allenfalls am östlichen Alpenrand und im Bayerischen Wald. Sonst bleibt es trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 Grad an den östlichen Mittelgebirgen und 24 Grad am unteren Main.

In der Nacht zum Sonntag klart der Himmel von Westen her auf. Die Temperatur geht zurück auf 13 bis 8 Grad. Am Sonntag erwartet uns viel Sonnenschein. Die Höchstwerte verteilen sich zwischen 24 Grad im Bayerischen Wald und 30 Grad am Untermain. Der Wind weht schwach bis mäßig aus nördlichen Richtungen. In der Nacht zum Montag ist der Himmel klar. Die Luft kühlt ab auf 15 bis 9 Grad mit den tiefsten Werten in einigen Alpen- und Mittelgebirgstälern. AZ