2017-05-11 17:16:14.0

Region Augsburg Am Wochenende wird es nass - doch bald kommt der Frühling zurück

Trotz Temperaturen um die 20 Grad: Richtig warm wird es am Wochenende nicht. Doch bald ist der Frühling zurück.

Möglicherweise werden die Teilnehmer des Augsburger Firmenlaufs am heutigen Abend nass. Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt von Wetterkontor sagt: "Wir haben keine eindeutige Wetterlage, Schauer und Gewitter können wir für heute Abend nicht vollständig ausschließen." Teilnehmer können sich hier über aktuellere Angaben informieren.

Wer darauf hofft, das Wochenende bei Sonnenschein am See, auf der Terrasse oder im Lieblingscafé zu verbringen, den müssen wir an dieser Stelle leider enttäuschen. Zwar wird es mit Temperaturen um 20 Grad Celsius recht warm. Zwischendurch gibt es aber immer wieder Schauer und Gewitter.

Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt vom Wetterdienst Wetterkontor erklärt: "Die Wetterlage ist ein bisschen kompliziert. Wir können nicht genau sagen, wann die Niederschläge auftreten."

Am Wochenende gilt: Regenschirm einpacken

Alle, die das Wochenende trotzdem nicht innerhalb ihrer vier Wände verbringen wollen, sollten also vorsichtshalber einen Regenschirm einpacken.

Es gibt aber auch gute Nachrichten, was das Wetter angeht: Es wird wärmer. "Der Trend geht Richtung normaler Mai-Temperaturen", sagt Schmidt. Die Nächte werden deutlich wärmer, im Schnitt liegen die Temperaturen bei neun Grad Celsius. "Die ganz kühlen Nächte und die Frostgefahr sind erstmal vorbei", sagt der Diplom-Meteorologe.

Wann kommt der Frühling nach Augsburg?

Mitte nächster Woche kommt dann auch der Frühling nach Augsburg. Bei Temperaturen deutlich über 20 Grad Celsius und Sonnenschein fühlt es sich doch gleich so an, als läge der Sommer gar nicht mehr in so weiter Ferne. Ein erneuter Kälteeinbruch ist vorerst nicht in Sicht. sli