2017-06-18 16:56:07.0

München Angeschossene Polizistin schwebt weiter in Lebensgefahr

Die 26-jährige Polizistin, der in der S-Bahnstation Unterföhring am Dienstag in den Kopf geschossen wurde, schwebt noch immer in Lebensgefahr.

Bei Schüssen am S-Bahnhof in Unterföhring nahe München sind mehrere Menschen verletzt worden, darunter eine Polizistin schwer. Sie schwebt noch immer in Lebensgefahr. Foto: Peter Kneffel , dpa (Archiv)