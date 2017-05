2017-05-31 10:40:56.0

Wirtschaft Arbeitslosenquote in Bayern erstmals bei drei Prozent

Die Arbeitsmarkt-Situation in Bayern ist so gut wie noch nie seit Beginn der Berechnungen. Das geht aus heute veröffentlichten Zahlen der Bundesagentur für Arbeit hervor.

Die Arbeitslosenquote in Bayern ist auf den niedrigsten Wert seit Einführung der aktuellen Berechnung vor 20 Jahren gefallen. Sie betrug im Mai 3,0 Prozent, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Nürnberg mitteilte. Im Vergleich zum April ging die Quote um 0,2 Punkte zurück, gegenüber dem Vorjahr sogar um 0,4 Punkte.

Momentan gibt es in Bayern 221.000 Arbeitslose und damit deutlich weniger als noch im Vorjahr

Die Zahl der Arbeitslosen im Freistaat sank im Vergleich zum Vormonat um 10.600 auf rund 221.000. Vor einem Jahr gab es noch etwa 21.200 Jobsucher mehr.

ANZEIGE

Der Chef der Regionaldirektion, Ralf Holtzwart, zeigte sich sehr zufrieden mit der Entwicklung: Die Zahl der Beschäftigten habe zuletzt bei rund 5,4 Millionen gelegen. Damit zeige sich der bayerische Arbeitsmarkt «weiter in einer hervorragenden Verfassung». Von der guten Entwicklung und der Einstellungsbereitschaft der bayerischen Wirtschaft profitierten alle Arbeitslosen. dpa/lby