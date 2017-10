2017-10-31 07:39:10.0

Memmingen Atomschutzbunker soll zur Cannabis-Zuchtstation werden

In Deutschland wird künftig in großem Stil Cannabis angebaut, legal zu medizinischen Zwecken. Im Allgäu soll daher eine Forschungsplantage entstehen - in einem Atomschutzbunker.

In diesem ehemaligen Atomschutzbunker bei Memmingen soll Cannabis erforscht werden. Foto: Thomas Pöppel, dpa