Bayerischer Wald Auch Tschechien sucht nach entlaufenen Wölfen aus Bayern

Auch im tschechischen Nationalpark Böhmerwald wird nach den in Bayern entlaufenen Wölfen gefahndet. Am Wochenende war ein Wolf nördlich von Zelezna Ruda gesichtet worden.

Sechs Tiere waren in der Nacht auf Freitag aus einem Gehege im benachbarten Bayerischen Wald entkommen. Unbekannte hatten nach Angaben der Polizei ein Schloss an einem Tor entfernt. Mittlerweile sind zwei der Wölfe erschossen worden, einer wurde überfahren.

Auf tschechischer Seite war am Samstag und Sonntag ein Wolf nördlich von Zelezna Ruda (Markt Eisenstein) gesichtet worden. Spuren hätten aber nicht gesichert werden können, sagte Martin Stary von der Nationalparkverwaltung in Vimperk (Winterberg) am Mittwoch. Seither seien keine weiteren Meldungen eingegangen.

Befürchtung: Gehegewolf schließt sich wildem Rudel an

In der südöstlichen Hälfte des Böhmerwalds leben fünf wilde Wölfe, ein ausgewachsenes Wolfspaar und seine drei Jungen. Anders als die entlaufenen Gehegewölfe sind diese von Natur aus sehr scheu. Es sei aber zu befürchten, dass sich einer der Gehegewölfe dem wilden Rudel anschließen und seine mangelnde Scheu weitergeben könnte.

So verhalten Sie sich, wenn Sie einem Wolf begegnen 1 von 8 vorherige Seite nächste Seite

Der Wolf reagiert auf den Anblick von Menschen vorsichtig, aber er ergreift nicht immer sofort die Flucht. Oft zieht sich das Tier langsam und gelassen zurück, teilt das Landesamt für Umwelt mit.

Falls doch eine Begegnung stattfinden sollte, beachten Sie bitte folgende Regeln:

Haben Sie Respekt vor dem Tier.

Laufen Sie nicht weg. Wenn Sie mehr Abstand möchten, ziehen Sie sich langsam zurück.

Falls Sie einen Hund dabei haben, sollten Sie diesen in jedem Fall anleinen und nahe bei sich behalten.

Wenn Ihnen der Wolf zu nahe erscheint, machen Sie auf sich aufmerksam. Sprechen Sie laut, gestikulieren Sie oder machen Sie sich anderweitig deutlich bemerkbar.

Laufen Sie dem Wolf nicht hinterher.

Füttern Sie niemals Wölfe – die Tiere lernen sonst sehr schnell, menschliche Anwesenheit mit Futter zu verbinden und suchen dann eventuell aktiv die Nähe von Menschen.

Der tschechische Nationalpark hat Fotofallen und Käfige mit Lockfutter installiert. Weil der Wolf gesetzlich geschützt ist, darf nur mit Narkosegewehren geschossen werden. dpa

