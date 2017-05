2017-05-15 16:34:19.0

Wetter Auf die Region warten sommerliche Temperaturen

Es wird sommerlich in der Region - auf bis zu 25 Grad steigen die Temperaturen in Augsburg und Umgebung. Welches Wetter in den nächsten Tagen zu erwarten ist.

Viel Sonne und angenehme Temperaturen gibt es in den nächsten Tagen. Unser Archivbild wurde im Schacky-Park in Dießen am Ammersee aufgenommen. Foto: Julian Leitenstorfer