2017-05-29 06:21:00.0

Schwaben Augsburg hat die jüngste Bevölkerung, Kaufbeuren die älteste

Die Stadt Augsburg hat im Bezirk Schwaben im Schnitt die jüngste Bevölkerung. Die Kaufbeurer sind am ältesten. Welche Gründe diese Entwicklungen haben. Von Markus Bär

Der aktuelle deutsche Altersatlas belegt es: Nicht nur in Deutschland gibt es Schwerpunkt-Regionen mit eher jüngeren und älteren Menschen. Demnach ist der Osten alt und der Süden jung. Eine ähnlich gelagerte Konstellation existiert – natürlich in etwas kleinerer Dimension – im Freistaat. Während viele Landkreise im Norden im Schnitt älter sind, sind die Menschen in Richtung Süden in der Gesamttendenz jünger. Auch unsere Region bewegt sich in diesem Trend – mit wenigen Ausnahmen.

Die Stadt Augsburg ist im Bezirk Schwaben statistisch gesehen die jüngste Region. 42,40 Jahre alt sind die Menschen in der Fuggerstadt – im Schnitt immerhin also zwei Jahre jünger als die Menschen in Kaufbeuren. Die sind im Mittel 44,45 Jahre alt – somit die ältesten in Schwaben. Zwei Jahre sind in einer Statistik ein signifikanter Unterschied.

Doch woher kommt er? „Wir beobachten seit Jahren einen Trend, wonach junge Menschen aufgrund des Berufs-, Ausbildungs- und Universitätsangebotes in die Großstädte gehen“, sagt Antonia Milbert vom Bundesinstitut für Bauwesen und Raumordnung, das den Altersatlas erstellt hat. „Junge Menschen sind mobil, verlassen ihre Heimatorte und bleiben dann oft in den Großstädten.“ Daher verjüngen sie die Statistik – auch die der Stadt Augsburg.

In Augsburg ist man stolz auf seine Anziehungskraft

Ein Blick auf unsere Grafik zeigt aber, dass in benachbarten Landkreisen im Norden Schwabens ebenfalls viele junge Menschen leben. „Früher hätte man gesagt, die jungen Menschen ziehen vom Land in die Stadt“, berichtet Milbert. „Das würde man heute anders beschreiben.“ Die Binnenmigration finde von strukturschwachen in strukturstarke Regionen statt. Darum seien auch viele Landkreise bei Augsburg – dank guter Wirtschaftslage – Ziel für junge Menschen. Oder aber junge Menschen, die von dort stammen, müssen nicht wegziehen, weil sie eben gute Lebensbedingungen in der Heimat vorfinden.

Anders ist das im Norden Bayerns. Vor allem ehemalige Zonenrandgebiete zur Ex-DDR und zur früheren Tschechoslowakei weisen immer noch wirtschaftliche Probleme auf. Dort ziehen dann besonders viele junge Menschen weg.

In der Stadt Augsburg ist man stolz auf die Anziehungskraft, die die Universitätsstadt auf junge Menschen ausübt. Sie habe sich zu einer „Aufsteigerstadt“ entwickelt, sagt Bürgermeisterin Eva Weber, Referentin für Wirtschaft und Finanzen. „Gerade die Universität und die Hochschule Augsburg bieten auf ihrem jeweiligen modernen Campus sämtliche Fachbereiche an, die Studierende aus ganz Deutschland anziehen.“ Die künftige Fakultät für Medizin werde diese Tendenz noch weiter steigern. „Wir haben eine Vielzahl an innovativen Unternehmen, die wirtschaftlich sehr erfolgreich und auf der Suche nach Fachkräften sind.“ Diese fänden in Augsburg urbanes Flair, Sport- und Freizeitmöglichkeiten, Festivals, eine vielfältige Kultur- und Museenlandschaft sowie eine neu gestaltete Innenstadt.

Kaufbeuren hat die älteste Bevölkerung in Schwaben

Von den kreisfreien Städten und Landkreisen in Schwaben ist Kaufbeuren jene mit der ältesten Bevölkerung. Zwar ist die Stadt im Ostallgäu auch – kleinerer – Hochschulstandort. Kaufbeuren hat eine Außenstelle der Herrschinger Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege (Fachbereich Finanzwesen) mit bis zu 300 Studienplätzen. Dort werden angehende Finanzbeamte ausgebildet.

„Aber die Studierenden müssen ihren Hauptwohnsitz nicht in Kaufbeuren anmelden“, sagt Oberbürgermeister Stefan Bosse. Er vermutet, dass das relativ hohe Durchschnittsalter in Kaufbeuren auch mit den zahlreichen Angeboten für Senioren – wie etwa „Urlaub ohne Koffer“ (bei dem extra Reisen für alte Menschen organisiert werden), eine Weihnachtsfeier für einsame ältere Menschen, zwei offene Seniorentreffs mit Mittagstisch und Internetcafé eigens für Senioren – zusammenhängen könnte. Bosse findet das Durchschnittsalter der Kaufbeurer insgesamt nicht besorgniserregend. „Alter ist ja nicht per se etwas Schlechtes.“ Und für junge Menschen würden immer wieder Baugebiete ausgewiesen.

Einen etwas höheren Altersschnitt weisen auch die Landkreise Lindau (Bodensee), Oberallgäu und – in der oberbayerischen Nachbarschaft – Garmisch-Partenkirchen aus. Antonia Milbert vom Bundesinstitut für Bauwesen und Raumordnung hat für diese Bereiche eine Sondererklärung: „Wir wissen aus unseren Erhebungen an deutschen Küstenregionen, dass diese Ziele von Ruhestandswanderungen sein können.“ Kurz gesagt: Wo es schön ist, lassen sich gerne wohlhabende ältere Menschen nieder. Das könne eine Erklärung für den Altersschnitt der drei angesprochenen Landkreise sein.