2017-10-08 11:22:59.0

Geretsried Ausgebüxt: Tierischer Besuch für die Polizei

Acht Kühe waren einem Landwirt am Samstag von der Weide entwischt. Als die Polizei in Geretsried die Tiere wieder einfangen will, folgen sie ihnen fast unaufgefordert aufs Revier.

Acht ausgebüxte Kühe musste die Polizei in Geretsried wieder einfangen. Die Tiere warteten auf dem Innenhof des Reviers, bis ihr Besitzer eintraf. Foto: Polizeiinspektion Geretsried