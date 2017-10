2017-10-10 13:43:00.0

Bayerischer Wald Ausgerissene Wölfe wohl aus Gehege befreit: Weiteres Tier erschossen

Im Bayerischen Wald sind weiter drei ausgerissene Wölfe unterwegs, die wohl aus ihrem Gehege befreit wurden. Ein Tier wurde am Dienstag erschossen.

Ein weiterer der sechs aus einem Gehege im Bayerischen Wald entlaufenen Wölfe ist erschossen worden. Das Tier sei am Dienstagvormittag nahe Frauenau im Landkreis Regen erlegt worden, teilte der Nationalpark Bayerischer Wald mit. Man bedauere, dass das Tier nicht eingefangen werden konnte.

Die Tiere waren in der Nacht auf Freitag aus dem Gehege gelangt. Unbekannte Täter sollen das Gehege der entlaufenen Wölfe im Bayerischen Wald geöffnet haben. Das zugehörige Vorhängeschloss sei entfernt worden, hatte die Polizei am Montag mitgeteilt. Ob die Täter einen Schlüssel hatten oder das Schloss mit Werkzeug geöffnet haben, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt nun wegen eines möglichen Vergehens nach dem Tierschutzgesetz.

Suche nach Wölfen wird immer schwieriger

Drei der sechs Wölfe sind weiter in Freiheit unterwegs. Ein Tier sei nahe Lindberg im Landkreis Regen gesichtet worden, sagte ein Sprecher des Nationalparks Bayerischer Wald. Ein weiterer Wolf soll sich im angrenzenden Tschechien befinden.

Nach zwei Tagen erfolgloser Suche hatte die Nationalparkverwaltung beschlossen, die Tiere abschießen zu lassen, wenn sie sich nicht einfangen lassen. Daraufhin war zunächst ein Wolf am Sonntag erlegt worden, ein anderer war kurz nach dem Ausbruch von einer Regionalbahn erfasst und getötet worden.

So verhalten Sie sich, wenn Sie einem Wolf begegnen 1 von 8 vorherige Seite nächste Seite

Der Wolf reagiert auf den Anblick von Menschen vorsichtig, aber er ergreift nicht immer sofort die Flucht. Oft zieht sich das Tier langsam und gelassen zurück, teilt das Landesamt für Umwelt mit.

Sind die Wölfe gefährlich?

Nationalparkleiter Franz Leibl warnte, die Wölfe seien "nicht scheu und nähern sich den Menschen". Das sei ein typisches Verhaltensmuster. Gehegewölfe würden Menschen mit Futter assoziieren und dieses Verhalten auch nie vollständig ablegen. Daher stellten sie "über kurz oder lang ein Problem" dar.

Wildbiologe Ulrich Wotschikowsky riet dagegen zu Gelassenheit. "Die gucken Menschen vielleicht neugierig an, aber angreifen tun sie nicht", sagte er. Ob die flüchtigen Wölfe an Menschen gewöhnt seien oder nicht, könne man nicht beurteilen. Zwar hätten sie regelmäßig Kontakt zu Menschen. "Da sie ihr Futter aber nicht aus der Hand, sondern über den Zaun bekommen, sind sie nicht futterkonditioniert." In Amerika beispielsweise würden Wölfe von Menschen auch direkt gefüttert, da könnten sie durchaus nach der Hand schnappen.

"Selbst wenn Tierparkwölfe an ihre Pfleger gewöhnt sind, reagieren sie auf fremde Menschen scheu", sagte auch Tierschützerin Brigitte Sommer vom Verein Wolfsschutz Deutschland. Die entlaufenen Tiere verglich sie mit gehaltenen Wolfshunden, die flüchteten, wenn sie bei Spaziergängen fremden Menschen begegneten. "Es gibt ja auch Menschen, die Wölfe halten, da ist das auch so", sagte sie. dpa/AZ