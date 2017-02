2017-02-05 12:19:57.0

München Auto auf Gehweg geschleudert - sechs Verletzte bei Unfall

Beim Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen in München sind am Samstagabend sechs Menschen verletzt worden. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an.

Bei diesem Unfall in München wurden sechs Menschen verletzt. Foto: Feuerwehr München