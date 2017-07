2017-07-19 07:13:07.0

Bad Wörishofen Auto fährt ungebremst in Motorrad: 16-Jähriger stirbt auf A96

Ein 16 Jahre alter Motorradfahrer ist am Dienstagabend auf der A96 bei Bad Wörishofen tödlich verunglückt. Die Polizei sucht nach einem Autofahrer.

Ein 16 Jahre alter Motorradfahrer ist am Dienstagabend auf der Autobahn 96 nahe Bad Wörishofen (Landkreis Unterallgäu) ums Leben gekommen. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen war ein Auto ungebremst auf das Motorrad - eine sogenannte "125er" - aufgefahren. Das meldete die Polizei am Mittwochvormittag. Die A96 war nach dem Unfall stundenlang gesperrt.

Der Autofahrer aus dem Unterallgäu war nach ersten Erkenntnissen der Polizei zwischen den Anschlussstellen Mindelheim und Bad Wörishofen mit hoher Geschwindigkeit auf der Fahrbahn in Richtung München unterwegs. Er erfasste das Motorrad. Der Jugendliche stürzte und erlag sofort seinen Verletzungen.

Der 47-jährige Autofahrer gab der Polizei gegenüber an, unmittelbar vor diesem Zusammenstoß von einem bislang unbekannten Fahrer eines anderen Autos überholt und geschnitten worden zu sein. Dadurch habe er den Motorradfahrer vor sich nicht bemerkt. Gegen den unverletzt gebliebenen Autofahrer wird nun wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.

Die Autobahnpolizei Memmingen bittet Verkehrsteilnehmer, die sich am Dienstagabend auf der A96 befunden haben, unter der Rufnummer 08331/100-311 oder der Mail pp-sws.memmingen.aps@polizei.bayern.de um Hinweise. Konkret sucht sie nach einem hellen BMW, der gegen 22 Uhr in Richtung München mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war. Eventuell hatte das Auto ein Kennzeichen aus dem Unterallgäu ("MN"). Möglicherweise befand sich in seiner Nähe ein schwarzer Audi A4, ebenfalls mit MN-Kennzeichen.

A96 war stundenlang gesperrt

Die Unfallbeteiligten waren zunächst von einem Reifenplatzer ausgegangen, da sie ein lautes Geräusch gehört hatten. Erst dann stellten sie fest, dass es sich um einen Unfall mit einem Motorradfahrer gehandelt hat.

Um die Unfallursache zu erforschen, hatte die Staatsanwaltschaft Memmingen einen Sachverständigen für Unfallanalytik eingeschalten. Dieser wertete die Spuren an den Fahrzeugen aus. Denn zunächst war unklar, ob der junge Fahrer des Kleinkraftrades gestürzt war und bereits auf der Fahrbahn gelegen hatte, als das Auto kam, oder ob er durch einen Zusammenstoß gestürzt war und der junge Mann danach überrollt wurde. Die Polizei suchte die Autobahn und nähere Umgebung nach einem möglichen Mitfahrer auf dem Motorrad ab - sie fand jedoch niemanden.

Die Autobahn wurde nach dem Unfall für zwei Stunden komplett gesperrt. AZ (mit dpa/lby)