2016-12-26 12:15:13.0

Allgäu Auto prallt gegen Baum - 18-Jähriger stirbt

Ein 18-Jähriger ist am Montagmorgen bei einem Unfall im Kreis Oberallgäu ums Leben gekommen. Er starb noch an der Unfallstelle.

Für einen 18-Jährigen endete am Montag ein Unfall im Allgäu tödlich. Der junge Mann war mit seinem Auto gerade von Kranzegg in Richtung Wertach (Landkreis Oberallgäu) unterwegs, als er verunglückte. Wie die Polizei am Montag berichtete, verlor er aufgrund überfrierender Nässe in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen. Der junge Autofahrer kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Sein Wagen blieb auf dem Dach liegen.

Für den 18-Jährigen, der aus dem Landkreis stammt, kam jede Hilfe zu spät. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. fla