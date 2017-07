2017-07-06 07:53:23.0

Unterallgäu Auto überschlägt sich auf der A 96: Autobahn wieder frei

Bei einem Unfall auf der A 96 hat sich ein Kleintransporter überschlagen. Die Autobahn musste gesperrt werden, es kommt zu Staus und Behinderungen.

In Fahrtrichtung München kam es laut Polizei am Donnerstagmorgen zwischen den Anschlussstellen Holzgünz und Erkheim (Unterallgäu) zu einem Unfall. Kurz nach 7 Uhr war der Fahrer in Richtung München unterwegs und überholte laut Polizeibericht mehrere Fahrzeuge. Beim Wiedereinscheren auf den rechten Fahrstreifen touchierte er mit der rechten Front seines Kleintransporters das linke Heck eines vor ihm fahrenden Kleintransporters.

Durch diese Berührung verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, das ins Schleudern geriet, sich überschlug und auf der rechten Fahrzeugseite liegen blieb. Der 37-jährige Fahrer wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Insassen des vor ihm befindlichen Kleintransporters blieben unverletzt.

Während die Feuerwehren Erkheim und Schlegelsberg den Verkehr an der Anschlussstelle Holzgünz ausleiteten, konnte der aufgestaute Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Bis zur Anschlussstelle Memmingen-Nord staute sich der Verkehr. Kurz nach 10 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden. AZ