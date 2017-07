2017-07-07 08:30:37.0

Bauarbeiten auf A8 Autobahnkreuz München-Süd wird ab heute zur Staufalle

Autofahrer auf der A8 müssen sich ab heute im Münchner Südosten auf Staus und Behinderungen einstellen. Denn am Autobahn-Kreuz München-Süd wird gebaut.

Autofahrer aufgepasst: Das Autobahn Kreuz München-Süd dürfte sich ab heute Abend zur Staufalle entwickeln. Denn der Abschnitt auf der A8 zwischen München-Süd und Taufkirchen-Ost in Richtung München wird von heute, 21 Uhr, bis Montagfrüh um 5 Uhr komplett gesperrt.

Grund für die Sperrung sind Bauarbeiten. Die Autobahndirektion lässt die Fahrbahn erneuern und mit Flüsterasphalt optimieren.

Es gibt eine Umleitung über die A99 zur Anschlussstelle Ottobrunn.

An den nächsten beiden Juliwochenenden wird dann zwischen Taufkirchen und Unterhaching gebaut, berichtet der BR. Dabei bleibe jeweils eine Fahrspur für den Verkehr offen. Nicht gebaut werde dagegen am letzten Juliwochenende, weil da in Bayern die Sommerferien beginnen.

Am ersten Augustwochenende wird die A8 dann zwischen Neubiberg und Perlach erneuert. Auch da müsse wieder mit Behinderungen gerechnet werden. (AZ)