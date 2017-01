2017-01-31 11:54:01.0

Wetter Autofahrer müssen weiter mit Glatteis rechnen

In Bayern drohen weiterhin rutschige Straßen und glatte Gehwege. Bald ist aber Besserung in Sicht - und sogar die Sonne soll sich zeigen.

Autos schlittern ineinander, Unterrichtsstunden fallen aus, der Augsburger Zoo schließt: Glatte Straßen und Gehwege haben in den vergangenen Tagen für eine Ausnahmesituation in Bayern gesorgt. Temperaturen unter null Grad Celsius taten ihr übriges zur tristen Winterstimmung.

Auch heute gilt eine Warnung des Deutschen Wetterdienstes: Am Alpenrand kann teils starkes Tauwetter zu Hochwasser an Bächen und Flüssen führen. Momentan gibt es aber noch keine konkrete Warnung des Hochwassernachrichtendienstes.

In Ostbayern gab es mehr als 100 Unfälle durch den Eisregen. In Bad Hindelang (Oberallgäu) kam ein 50-jähriger Lkw-Fahrer auf der B308 (Höhe Abzweigung Reckenberg) aufgrund überfrierenden Regens ins Rutschen. Er stürzte mit seinem Laster fünf Meter die Böschung hinunter, blieb aber unverletzt. Der Sachschaden wird auf über 30.000 Euro geschätzt.

Viele Schüler durften am Dienstag zuhause bleiben (→ Wo ist heute schulfrei?). In Augsburg schlossen unter anderem Zoo und Botanischer Garten wegen Glättegefahr. Geschlossen blieb auch die Uni in Passau. "Es gibt keinen Lehrbetrieb und keine Prüfungen", sagte eine Sprecherin der Nachrichtenagentur dpa.

Kehren die Minusgrade bald zurück?

Auch in den kommenden beiden Nächten und in den Morgenstunden kann es auf den Straßen glatt werden. "Es ist noch nicht ausgestanden", sagt Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt von Wetterkontor. Bei Temperaturen um null Grad könnte erneut Glatteis entstehen.

Danach ist Besserung in Sicht: "Der Winter kehrt nicht zurück", sagt Schmidt - zumindest nicht in den nächsten Tagen. Die Temperaturen blieben vorerst deutlich über null Grad. Es soll auch nicht schneien. Bereits am morgigen Mittwoch sei auch Sonnenschein "durchaus möglich".

Etwa in eineinhalb Wochen könnten die Temperaturen dann wieder deutlich unter den Gefrierpunkt sinken. Das sagen verschiedene Wetterdienste voraus. Schmidt hält aber dagegen: "Die Wahrscheinlichkeit dafür ist relativ gering." Andere Wettermodelle würden keine derarten Temperaturschwankungen voraussagen. axhe

