2017-10-06 11:20:08.0

A96 bei Etterschlag Autofahrer nutzt Rettungsgasse und verletzt Mann - Jetzt droht Gefängnis

Ein Drängler auf der A96 fährt im Stau durch die Rettungsgasse. Einen Lkw-Fahrer, der ihn aufhalten will, verletzt er schwer. Welche Strafe dem rücksichtslosen Fahrer jetzt droht.

Heinz Angermeier von der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck hat auf der Autobahn schon so Einiges gesehen: "Manchmal klemmen sich Autos in der Rettungsgasse direkt hinter die Einsatzfahrzeuge, um schneller vorwärts zu kommen. Aber so etwas wie jetzt, das kommt schon selten vor".

Am Donnerstag hatte es auf der A96 im Bereich des Etterschlager Tunnels Stau gegeben - und "vorbildlich" bildeten die Autofahrer eine Rettungsgasse, so der Polizeibericht. Ein 43-jähriger Autofahrer aus München nutzte die Rettungsgasse für sich und zog mit seinem Land Rover an den stehenden Autos vorbei. Ein Lkw-Fahrer wollte ihn daran hindern und stellte sich auf die Fahrbahn. Der Land Rover erfasste ihn, dabei wurde der 48-jährige Lkw-Fahrer auf die Fahrbahn geschleudert. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung

"Dem Fahrer des Land Rovers wurde noch an Ort und Stelle eröffnet, dass ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet wird - wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, fahrlässiger Körperverletzung und der missbräuchlichen Nutzung der Rettungsgasse mit Rechtsüberholen", erklärt Polizeihauptkommissar Angermeier.

100 Euro Strafe und ein Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg sind dem Drängler laut Angermeier sicher. Über den weiteren Verlauf des Strafverfahrens entscheide die Staatswaltschaft. Falls es zum Gerichtsprozess kommt, sei eine Geldstrafe möglich - die Richter könnten aber auch eine Gefängnisstrafe verhängen. "Wie genau die Strafe ausfällt, das ist Sache der Justiz", sagt Angermeier. AZ