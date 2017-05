2017-05-23 12:52:02.0

Unterhaching Autofahrer soll absichtlich Zwölfjährige umgefahren haben

Weil er sie nicht überholen konnte, soll ein Autofahrer in München absichtlich eine zwölfjährige Radlerin umgefahren und anschließend beleidigt haben. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Ein Autofahrer soll am vergangenen Samstag in München eine zwölfjährige Fahrradfahrerin umgefahren und anschließend beleidigt haben. Die Polizei sucht nun nach dem Täter oder Zeugen des Unfalls.

Wie die Polizei berichtet, war die Zwölfjährige am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr in der Reichweinstraße in Unterhaching unterwegs. Hinter ihr fuhr ein schwarzes Auto, dessen Fahrer wohl überholen wollte und deshalb mehrmals hupte. Er schrie laut Polizei aus dem Fahrzeug heraus, dass das Mädchen zur Seite fahren solle. Aufgrund der Verkehrssituation konnte die Zwölfjährige allerdings nicht ausweichen.

ANZEIGE

Der Autofahrer soll das Mädchen absichtlich umgefahren haben

Laut ihren Angaben habe der Mann die junge Radfahrerin daraufhin vorsätzlich gerammt, schreibt die Polizei. Mit der rechten Fahrzeugseite fuhr er in ihre linke Fahrradseite, die Zwölfjährige stürzte. Im Vorbeifahren habe der Fahrer noch in Richtung der gestürzten Radlerin geschrien, sie beleidigt und sei anschließend in unbekannte Richtung fortgefahren.

Die verletzte und traumatisierte Schülerin versuchte nach dem Sturz ihr Fahrrad nach Hause zu schieben. Eine Passantin wurde auf das Mädchen aufmerksam und verständigte den Rettungsdienst. Die Schülerin wurde bei dem Sturz schwer verletzt und liegt derzeit in einer Kinderklinik.

Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls

Die Polizei beschreibt den Autofahrer als circa 30 Jahre alten Mann. Er fuhr einen schwarzen Wagen. Ein Teil seines Autokennzeichens lautet vermutlich WE oder WL.

Das Münchner Polizeipräsidium bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher machen können, sich unter der Telefonnummer 089/6216-3322 zu melden. sli