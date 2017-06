2017-06-11 15:48:31.0

Badeunfälle Badeunfälle am Wochenende: Was tun, wen jemand in Not gerät?

Am Thumsee in Bad Reichenhall ist ein 67-Jähriger ums Leben gekommen und auch am Münchner Eisbach starb ein Mann. Wie kann man bei Badeunfällen am besten helfen?

In Bad Reichenhall und in München sind am Wochenende zwei Menschen bei Badeunfällen gestorben. Foto: Philipp Schulze/dpa (Symbolbild)