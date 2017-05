2017-05-20 08:05:57.0

Natascha Kohnen Bayern-SPD will heute Natascha Kohnen zur Landeschefin wählen

Die Bayern-SPD versammelt sich ab heute zum Parteitag in Schweinfurt. Natascha Kohnen soll dabei zur neuen Landesvorsitzenden gewählt werden.

Knapp eine Woche nach Bekanntgabe der Mitgliederbefragung will die bayerische SPD am Samstag Natascha Kohnen zur neuen Landesvorsitzenden wählen. Rund 300 Delegierte werden zum Parteitag in Schweinfurt erwartet. Bei der Befragung hatte die amtierende Generalsekretärin 53,8 Prozent der Stimmen erhalten.

Ihre offizielle Wahl zur Nachfolgerin von Florian Pronold durch die Delegierten gilt damit aufgrund der vorherigen Absprachen in der SPD als sicher. Theoretisch könnten sich aber bis zur Wahl noch Gegenkandidaten melden. Kohnen hatte bereits angekündigt, dass der Bundestagsabgeordnete Uli Grötsch ihr Wunschkandidat für den Posten des Generalsekretärs ist.

ANZEIGE

Martin Schulz kommt am Sonntag zum Parteitag der Bayern-SPD

Obwohl der Landesvorstand selbst einen Leitantrag mit dem Titel "Zeit für mehr Gerechtigkeit" eingebracht hat, dürften die inhaltlichen Beschlüsse des Parteitages Nebensache bleiben. Am Sonntag wird jedoch Kanzlerkandidat Martin Schulz in Schweinfurt erwartet.

Nach der für die SPD überaus schmerzhaften Pleite bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am vergangenen Wochenende wird davon ausgegangen, dass Schulz eine Grundsatzrede hält, um seine Partei für den anstehenden Bundestagswahlkampf zu motivieren.

dpa