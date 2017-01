2017-01-26 08:32:00.0

Kommentar Bayern braucht jetzt China

Mit den USA und Großbritannien sieht es auf den beiden wichtigsten Absatzmärkten der bayerischen Wirtschaft derzeit eher düster aus. Umso wichtiger wird in 2017 China werden. Von Stefan Stahl

Ausgerechnet die politischen und ökonomischen Haupt-Unruheherde unter den Industrieländern sind für Bayern von enormer Bedeutung. Denn der wichtigste Außenhandelspartner der Export-Firmen des Freistaats sind die USA, gefolgt von Großbritannien. So ließe sich die Gleichung aufmachen „Trump + Brexit = weniger Wirtschaftswachstum in Bayern“.

Doch so einfach können konjunkturelle Entwicklungen nicht berechnet werden. Zwar hinterlassen die amerikanische Anti-Freihandelspolitik und der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union sicher Bremsspuren in der ökonomischen Bayern-Bilanz. Die heimischen Exportler sind aber findige Experten. Sie haben in den vergangenen Jahren bewiesen, wie sie Einbrüche in zentralen Ausfuhrmärkten wie Russland durch Erfolge in anderen Ländern kompensieren können.

Das sollte zumindest zum Teil wieder gelingen, wenn sich China als drittwichtigster Ausfuhrmarkt für Bayern stabilisiert. Von der Nachfrage aus dem Riesenreich wird in diesem Jahr viel für die heimischen Autobauer BMW und Audi abhängen. In der Trump- und Brexit-Ära gilt nicht nur für sie: Bayerns Wohl hängt wieder stärker am Wohlstand Chinas.