2017-05-29 12:23:25.0

Hitze Bayern erlebt bisher heißesten Tag des Jahres

Meteorologisch beginnt der Sommer erst im Juni, doch schon jetzt ist es in Bayern so heiß wie sonst nur in der Toskana. Der Montag wird mit bis zu 34 Grad der bisher wärmste Tag.

Bis zu 34 Grad warm soll es am Montag in Bayern werden. Vielerorts laden schon die Badeseen zum Sprung ins Wasser wie hier in Marktoberdorf. Foto: Benedikt Siegert