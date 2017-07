2017-07-18 06:37:00.0

Geschichte Bayern feiert 2018 ein Doppeljubiläum

100 Jahre Freistaat, 200 Jahre Verfassung – die Eckpunkte des Programms stehen bereits. Nur die rechtzeitige Eröffnung des neuen Museums wackelt. Von Uli Bachmeier

Bayern und seinen Bürgern steht kommendes Jahr ein wahrer Feier-Marathon bevor. Unter dem Motto "Wir feiern Bayern" wird die Staatsregierung mit einer Serie von Veranstaltungen in allen Regierungsbezirken an die Gründung des Freistaats Bayern vor 100 Jahren und an die erste bayerische Verfassung vor 200 Jahren erinnern. Parallel dazu sollen die Beiträge des Hauses der Bayerischen Geschichte zu Publikumsmagneten werden: die Landesausstellung im Kloster Ettal unter dem Titel "Wald, Gebirg und Königstraum – Mythos Bayern" sowie die Eröffnung des Museums der Bayerischen Geschichte am Donaumarkt in Regensburg. Aber nicht alles läuft nach Plan. Nach einer Brandstiftung in einem Nebengebäude des Museums steht der Eröffnungstermin im November 2018 infrage.

Ein Höhepunkt könnte entfallen

Eigentlich wollten Kultusminister Ludwig Spaenle (CSU) und der Direktor des Hauses der Bayerischen Geschichte, Richard Loibl, gestern im Münchner Presseclub ein perfektes Programm präsentieren. Doch der Brand in der "Bavariathek", wo die Verwaltung und die technischen Einheiten des neuen Museums untergebracht werden, hat durch starke Rauchentwicklung offenbar auch das Hauptgebäude schwer beschädigt.

Möglicherweise, so Loibl, müsse die Lüftungsanlage ausgetauscht werden, was zu einer Verzögerung von einem halben Jahr führen könne. Damit würde einer der Höhepunkte des Jubiläumsjahres entfallen. Spaenle nannte den Schaden "wirklich bitter", schließlich sei das neue Museum der "zentrale Kristallisationspunkt" eines Projekts, das sich mit "besonderer Sensibilität" darum bemühe, bayerisches Geschichts- und Selbstbewusstsein zu fördern.

Landesausstellung über den "Mythos Bayern"

Wie geplant laufen dagegen die Vorbereitungen für die Landesausstellung 2018 in Kloster Ettal. Projektleiterin Margot Hamm hat sich zum Ziel gesetzt, dem "Mythos Bayern" über die Entwicklung der Landschaft auf die Spur zu kommen. Motive sind der wilde Wald im Voralpenland, der gezähmt wurde, die Vorstellungen der Künstler, die diese Landschaft durch zahllose Gemälde berühmt machten, die Entwicklung dessen, was heute weltweit als bayerische Gemütlichkeit bekannt ist, und schließlich die Schlosslandschaften König Ludwigs II. "Ohne Ludwig II. gibt es keinen Mythos Bayern", sagt Hamm. Die Landesausstellung wird von Anfang Mai bis Anfang November 2018 zu sehen sein.

Der Name Kloster Ettal steht heute für eine Privatschule und ein erfolgreiches Wirtschaftsunternehmen - jedoch auch für einen Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche.

Kaiser Ludwig von Bayern gründete im Jahr 1330 in einem abgeschiedenen Hochtal am Rand der Ammergauer Alpen die Ettaler Benediktinerabtei «Zu den Heiligsten Herzen Jesu und Mariä» und ließ den gotischen Vorgängerbau der späteren barocken Klosterkirche errichten.

Mit der Gründung einer Ritterakademie 1710 wurde die Schultradition des Marienwallfahrtsortes begründet.

Im Jahr 1744 vernichtete ein Brand die Kirche Sankt Mariä Himmelfahrt mit ihrer mehr als 60 Meter hohen Kuppel sowie die Klostergebäude. Der Komplex wurde aber weitgehend nach den Originalplänen wieder aufgebaut.

Bei der Säkularisation 1803 fiel das im Landkreis Garmisch-Partenkirchen gelegene Kloster an das Königreich Bayern und wurde in den folgenden Jahren mehrfach verkauft.

1900 zogen erneut Mönche ein, 1907 wurde Ettal wieder zum Kloster erhoben.

Heute gehören dem Konvent Ettal und dem angeschlossenen Kloster Wechselburg in Sachsen zusammen an die 50 Mönche an.

Das oberbayerische Kloster Ettal ist auch ein erfolgreiches Wirtschaftsunternehmen.

Dazu gehören neben einem Gymnasium samt Internat auch landwirtschaftliche Betriebe, ein Hotel, mehrere Gasthöfe, eine Brauerei, eine Likör-Destillerie sowie ein Kunstverlag und eine Druckerei.

Die Ettaler Klosterbetriebe GmbH erzielt einen Jahresumsatz im unteren zweistelligen Millionenbereich.

2010 erhoben ehemalige Schüler Missbrauchsvorwürfe gegen Patres in Kloster Ettal.

2011 zahlte die Abtei 70 ehemaligen Klosterschülern eine Gesamtsumme von 700.000 Euro zur Anerkennung ihres Leids. Parallel begann die wissenschaftliche Aufarbeitung der Missbrauchsfälle.

Nach wie vor gilt das Humanistische Gymnasium Ettal mit mehr als 400 Schülerinnen und Schülern als eine der renommiertesten Privatschulen Bayerns. Angeschlossen ist ein Internat, das aber nur Buben offensteht. Der Missbrauchsskandal hat nicht zu einem nennenswerten Rückgang der Schülerzahlen geführt.

Auftakt bereits am 8. November

Bereits bekannt sind auch schon die wichtigsten Veranstaltungen der Staatsregierung. Der Auftakt des Jubiläumsjahres 2018 findet bereits am 8. November 2017 in Bamberg statt. Am 16./17. März geht es in Augsburg mit einer Veranstaltung zu "Weltoffenheit und Vielfalt" weiter. Dann folgen Veranstaltungen in den anderen Regierungsbezirken. Den Abschluss wird ein Staatsakt am 8. November 2018 in München bilden.

Parallel dazu sind Bürger aufgerufen, sich in regionalen und digitalen Bürgerkonferenzen Gedanken über die Zukunft Bayerns zu machen. Höhepunkt wird ein "Bürgergipfel" im Frühjahr 2018 sein.

