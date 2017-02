2017-02-04 11:25:33.0

Umfrage Bayerns Unis setzen bei Plagiaten auf Prävention

Universitäten benutzen Software, um Betrügereien bei Seminararbeiten aufzudecken. Noch lieber setzen die Hochschulen im Kampf gegen Plagiate aber auf Prävention.

Die Seminararbeit ist fertig. Nicht bei allen Studenten ist das ein Grund zur Freude. Manche, die in ihrer Arbeit geschummelt haben, fürchten bei der Korrektur erwischt zu werden. Denn Unis setzen seit einiger Zeit Plagiatssoftware ein, um Betrügereien aufzudecken. Wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter bayerischen Universitäten ergeben hat, tun sie dies jedoch eher ungern.

So in Erlangen. An der dortigen Universität wird keine einheitliche Plagiatssoftware genutzt. «Schließlich sollen Studierende ja zum korrekten Arbeiten erzogen werden und nicht nur durch Strafe von Verstößen abgehalten werden», sagt Pressesprecherin Susanne Langer. Man gehe mit dem Thema «Fremdes geistiges Eigentum» daher sehr bewusst um.

Plagiatssoftware ist ein Baustein im Kampf gegen Schummeleien. Den meisten Unis ist es aber deutlich lieber, wenn Studenten in Seminaren die Regeln wissenschaftlicher Arbeit erst lernen und sich dann konsequent daran halten. Die Dozenten prüfen die Arbeiten ohnehin meist erst im Verdachtsfall. Die Hochschulen sehen sich auch in der Verantwortung. «Die Fakultäten stellen sicher, dass die Vermittlung der Standards guter wissenschaftlicher Praxis in allen Studiengängen gegeben ist» heißt es bei der Bayreuther Uni.

Keine zentrale Software an der LMU in München

Die Ludwig-Maximilians-Universität in München (LMU) nutzt etwa an der Betriebswirtschaftlichen Fakultät die Software «turnitin». Eine zentrale Software gibt es auch dort nicht. «Welche Programme aktuell verwendet werden, wird nicht veröffentlicht, um die Effektivität nicht zu gefährden», sagt eine LMU-Sprecherin. Die Gutachter prüfen mit der Software auch, ob Stiländerungen oder -brüche in der Arbeit auftauchen.

An der Uni in Bamberg ist man skeptisch, was Plagiatssoftware betrifft. «Typischerweise greift eine wirksame Software auf Daten zu, die wir aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht für diesen Zweck freigeben können und wollen», sagt eine Sprecherin. Andere Varianten mit geringeren rechtlichen Bedenken würden nur sehr unzuverlässige Ergebnisse liefern. dpa/lby

