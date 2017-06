2017-06-01 07:51:13.0

Umfrage "Bayerntrend": CSU mit absoluter Mehrheit - FDP bei 10 Prozent

In Bayern hat Angela Merkel mehr Rückendeckung als im Bund, zeigt der Bayerntrend. Großer Wahlgewinner wäre die FDP - überraschend fällt das Urteil über Horst Seehofer aus.

Die CSU steuert bei der Bundestagswahl im September auf ein ähnliches Ergebnis zu wie vor vier Jahren. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die CSU nach einer am Mittwoch veröffentlichten repräsentativen Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des BR-Politikmagazins "Kontrovers" auf 48 Prozent der Stimmen. Bei der Bundestagswahl 2013 erhielt die Partei von Ministerpräsident Horst Seehofer 49,3 Prozent. In einer SAT.1-Umfrage hatten die Christsozialen vor wenigen Wochen nur 44 Prozent bekommen.

Die SPD käme in Bayern auf 18 Prozent - eine Steigerung nach dem historischen Tiefstand von 14 Prozent bei der BR-Umfrage im Januar. Besonders deutlich zulegen könnte vor allem die FDP, die sich von 4 Prozent im Januar auf 10 Prozent steigert. Die AfD würde 7 Prozent erhalten - nach 10 Prozent bei der Januar-Umfrage. Die Grünen kämen auf 8 Prozent, die Linke auf 4.

ANZEIGE

CSU-Chef Horst Seehofer warnte seine Partei und die Union insgesamt vor Siegesgewissheit. Die Umfrage sei "für den Augenblick schön - aber eben auch nur für den Augenblick", sagte Seehofer der Deutschen Presse-Agentur. "Wir müssen jetzt wirklich noch mit Hochdruck arbeiten, vor allem auch inhaltlich. Wie bei jeder Umfrage: Wenn sie gut ist, freut man sich drüber. Aber man weiß, morgen ist wieder Alltag und es kann in acht Tagen schon wieder ganz anders aussehen."

Seehofers Rücktritt vom Rücktritt stößt auf wenig Gegenliebe

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende im bayerischen Landtag, Katharina Schulze, gab mit Blick auf die Umfrage ein zweistelliges Ergebnis als Ziel für die Bundestagswahl an. "Dafür werden wir in den nächsten Wochen kämpfen", sagte Schulz. Grünen-Landesvorsitzende Sigi Hagl sagte, man wollte drittstärkste Kraft werden.

Seehofers Rücktritt vom Rücktritt mit Blick auf die Landtagswahl 2018 wird in der BR-Umfrage - ähnlich wie vor wenigen Wochen in der SAT.1-Umfrage - kritisch gesehen. Nur 46 Prozent der Wahlberechtigten begrüßen seine Entscheidung, erneut als Ministerpräsident anzutreten, 48 Prozent begrüßen das nicht. Auch unter den CSU-Anhängern gehen 37 Prozent der Befragten auf Distanz zu Seehofers Plänen.

Angela Merkel zu Besuch bei Donald Trump in den USA Aufmerksam gab sich Donald Trump beim Empfang von Angela Merkel in den Vereinigten Staaten. Foto: Brendan Smialowski/afp

Deutlich besser fällt das Urteil der Befragten über Angela Merkel (CDU) aus. Die Bundeskanzlerin ist in Bayern nicht nur bei Anhängern des Unionspartner CSU sehr beliebt. Auch bei Anhängern der FDP (73 Prozent) und den Grünen (54 Prozent) erhält sie hohe Zustimmungswerte. Insgesamt sprechen sich 57 Prozent der Befragten für eine vierte Amtszeit Merkel aus. Zwei Drittel der Befragten aus Bayern werfen Merkel zwar Fehler in der Flüchtlingskrise vor. Dennoch sagten 71 Prozent der Bayern, dass Merkel dafür sorge, "dass es uns in einer unruhigen Welt gut geht".

Nur jeder Fünfte will Schulz als Kanzler

Nur jeder Fünfte sprach sich derweil für SPD-Chef und Herausforderer Martin Schulz als Kanzler aus. 70 Prozent der Wahlberechtigten im Freistaat signalisierten, nicht genau zu wissen, welche zentralen Ziele Schulz im Falle eines Wahlsieges realisieren möchte. Unter den SPD-Anhängern ist es immerhin fast jeder Zweite (44 Prozent).

Die 1000 Teilnehmer der Umfrage wurden auch nach den wichtigsten Problemen in Deutschland befragt: 56 Prozent nannten die Flüchtlingssituation als aktuell wichtigstes Problemfeld. Andere Themen folgen in der Wahrnehmung der Bayern mit großem Abstand: Nur 17 Prozent halten ungerechte soziale Verhältnisse in Deutschland für ein Problem, ähnlich viele das bestehende Renten- und Altersvorsorgesystem (14 Prozent). 13 Prozent nennen Schul- und Bildungsfragen, 12 Prozent die innere Sicherheit. dpa/lby