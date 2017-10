2017-10-12 07:31:00.0

Seehofer Bericht: CSU München fordert einen Neuanfang ohne Horst Seehofer

Horst Seehofer gerät in der CSU weiter unter Druck. Nun fordert laut einem Bericht nach den Verbänden in Oberpfalz und Oberfranken auch die CSU München einen Neuanfang ohne ihn.

Auch die CSU München entzieht Parteivorsitzenden und Ministerpräsidenten Horst Seehofer wohl das Vertrauen. Wie die Bild berichtet, forderten bei einem Treffen acht von neun Kreisverbände einen "personellen Neuanfang". Horst Seehofer solle demnach nicht mehr die CSU und die Staatsregierung anführen.

Nach Oberpfalz und Oberfranken stellt sich mit der CSU München der dritte Verband der Partei gegen Horst Seehofer. Ihm und der Flüchtlingspolitik von Angela Merkel geben die Kreisverbände die Schuld für die starken Verluste bei der Bundestagswahl. Die CSU war bei der Wahl im September auf 38,8 Prozent gefallen.

CSU München stellt sich gegen Horst Seehofer und fordert "personellen Neuanfang"

Der Vorsitzende des Kreisverbandes München-Ost, Vize-Generalsekretär Markus Blume, war nicht zu dem Treffen der CSU München eingeladen, berichtet die Bild. Er gilt als Unterstützer von Hort Seehofer.

Die anderen Kreisverbände wollen wohl kommende Woche ein Positionspapier mit ihren Forderungen veröffentlichen - dazu soll auch der "personelle Neuanfang" gehören. Die Bild zitiert die Kreisverbände mit der Aussage "Sonst verlieren wir nächstes Jahr mit der Landtagswahl in Bayern auch die dritte Wahl."

Bezirksverbände stellen sich gegen Horst Seehofer - doch der sieht sich nicht unter Druck

Horst Seehofer will sich von der anhaltenden Kritik aus den eigenen Reihen offenbar nicht beirren lassen. Vor der Sitzung der CSU-Fraktion im Landtag verteidigte er am Mittwoch erneut die Vereinbarung mit der CDU zur Begrenzung der Zuwanderung. Für ihn sei entscheidend, was er aus der Bevölkerung höre. Da werde ihm nur die Frage gestellt: „Warum habt ihr das nicht schon früher gemacht?“ Jede weitere Kritik lässt er an sich abprallen: „Ich lese jeden Tag, dass ich unter Druck bin, aber ich empfinde das nicht so.“

Seehofer versicherte, dass er den Kompromiss mit der CDU in einer möglichen Koalition mit FDP und Grünen eins zu eins umsetzen will. „Der wird bestehen“, sagte er. Wenn es keine vernünftigen Ergebnisse gebe, könne die CSU einer Regierung nicht beitreten.

Unterstützung erhält der CSU-Chef von Landtagspräsidentin Barbara Stamm, die auch stellvertretende Parteivorsitzende ist. Im Interview mit unserer Redaktion mahnte Stamm die CDU zu Vertragstreue.

Wenn jemand in der CDU gemeint habe, man könne dem Kompromiss zustimmen, weil es in den Koalitionsverhandlungen dann eh wieder anders kommt, dem müsse sie sagen: „Der irrt sich. Da kann es kein Zurück mehr geben.“

dpa, jub