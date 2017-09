2017-09-25 12:11:45.0

München Betrunkener wird von U-Bahn überrollt und getötet

Ein betrunkener Mann ist in München in den U-Bahn-Schacht gestürzt. Eine Bahn erfasste den Mann, er erlitt tödliche Verletzungen.

Laut Polizeibericht wartete der 26- jährige Garchinger am Sonntagmorgen als einziger Fahrgast am Bahnsteig der U-Bahn-Haltestelle Olympiaeinkaufszentrum. Der Mann ging am Bahnsteig auf und ab. Er war betrunken und torkelte stark.

Dabei stürzte er in den Gleisbereich. Nur wenige Minuten später erfasste eine einfahrende U-Bahn den betrunkenen Mann, obwohl der U-Bahnfahrer, ein 51-jähriger Münchner, sofort eine Notbremsung einlegte. Bei diesem Unfall wurde der 26-Jährige tödlich verletzt. Das betroffene Bahngleis wurde für etwa eineinhalb Stunden gesperrt. AZ