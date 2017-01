2017-01-09 11:08:12.0

Wetter Bis zu minus 15 Grad: Heute Nacht wird's nochmal richtig kalt

Das Wochenende war kalt und sehr winterlich, nun geht es wechselhaft und milder weiter. Autofahrer müssen dennoch aufpassen: Es kann auch weiterhin glatt werden.

Tief "Axel" brachte in den vergangenen Tagen eisige Temperaturen nach Deutschland (mehr dazu lesen Sie hier). In zwei bayerischen Orten gab es sogar einen bundesweiten Kälterekord der bisherigen Saison: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) registrierte minus 26 Grad im oberbayerischen Reit im Winkl (Landkreis Traunstein) und im oberpfälzischen Schorndorf (Landkreis Cham).

Nun entspannt sich die Wetterlage - doch kalt bleibt es weiterhin.

Die Aussichten für heute

In Bayern herrscht heute Mittag und Nachmittag mit wenigen Ausnahmen leichter Frost, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Im Allgäu kann sich aber auch etwas Sonne zeigen. In Augsburg und im Allgäu fällt das Thermometer knapp unter null Grad.

In der Nacht zum Dienstag droht in den Alpen und im Alpenvorland strenger Frost mit Tiefstwerten zwischen -10 und - 15 Grad Celsius. Dafür ist ein neuer Tiefausläufer verantwortlich. Es kann sich im Allgäu und an der Donau Nebel bilden.

Orkanböen in den Alpen

Morgen schneit es im Allgäu leicht, außerdem zeigt sich wieder die Sonne. In der Nacht gilt besondere Vorsicht auf den Straßen: Der Wetterdienst warnt vor gefrierendem Sprühregen in Schwaben. Es bleibt bei Temperaturen von bis zu -8 Grad in Augsburg und im Allgäu kalt.

Am Mittwoch können die Temperaturen bis knapp über null Grad steigen und sich bis Donnerstag im Plus-Bereich halten. Dann kann in den Bergen verstärkt Schnee fallen. Ungemütlich wird es dort am Donnerstag: Auf den Gipfeln erwartet der DWD schwere Sturm- und Orkanböen. In der Region Augsburg muss man dann immerhin mit Windböen rechnen.

Für die kommenden Tage zeichnet sich noch kein eindeutiger Trend ab: Mal fällt Schnee, mal scheint die Sonne. Die Temperaturen bleiben zunächst aber stabil um den Gefrierpunkt. AZ

