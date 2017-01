2017-01-05 06:52:09.0

Schwaben Bis zu minus 24 Grad: Nach dem Sturmtief kommt die Kaltfront

Die Unwetterwarnung ist größtenteils aufgehoben: Sturmtief "Axel" hat in Schwaben keine größeren Schäden angerichtet. Jetzt soll es aber richtig kalt werden.

Das Sturmtief Axel ist vorbeigezogen an der Region - und macht Platz für eine Kaltluftfront. Bereits in der Nacht auf Freitag sollen die Temperaturen im Bergland Thüringens, Sachsens und Sachsen-Anhalts auf bis zu minus 20 Grad fallen. In der Nacht auf Samstag werden solche Temperaturen dann auch in Bayern erwartet. Der Deutsche Wetterdienst prognostiziert für Augsburg minus 16 Grad, in Oberstdorf sollen die Temperaturen gar auf minus 24 Grad fallen.

Das Sturmtief Axel hat in der Nacht auf Donnerstag in der Region weniger Schäden verursacht als zuvor befürchtet. Größere Schäden oder eine gehäufte Zahl an Unfällen hat die Polizei in Schwaben nicht zu vermelden. "Alles im Normalebereich", heißt es in der Einsatzzentrale im Süden und "war bei uns problemlos" im Norden.

Unfallschwerpunkt in Oberbayern

Die Unwetterwarnung vor Sturmböen des Deutschen Wetterdienstes ist mittlerweile für nahezu komplett Schwaben wieder aufgehoben. Gewarnt wird lediglich noch vor Frost, leichtem Schneefall und Glätte. Ausnahmen bilden die südlichen Landkreise Oberallgäu und Ostallgäu, wo vor allem in den Alpenregionen noch schwere Sturmböen auftreten können.

In anderen Teilen Bayerns blieb das Sturmtief nicht so folgenlos, Sturm und Schnee sorgten für zahlreiche Unfälle. Speziell Oberbayern scheint ein Schwerpunkt für Unfälle gewesen zu sein. Im Süden des Landkreises gab es zwischen Mittwoch- und Donnerstagmorgen etwa 160 Verkehrsunfälle, wie ein Polizeisprecher sagte. Das seien etwa dreimal so viele wie sonst. Auf der Autobahn 8 wurden zwei Menschen schwer verletzt, die ihren Wagen nahe Siegsdorf (Landkreis Traunstein) auf dem Pannenstreifen abgestellt hatten. Sie waren bei Schneefall ausgestiegen und wurden von einem anderen Fahrzeug erfasst. Die drei Menschen im zweiten Wagen wurden leicht verletzt.

Auch im nördlichen Oberbayern ereigneten sich am Mittwochnachmittag und -abend eine Vielzahl an Unfällen. Eine Autofahrerin kam mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn ab und stieß dort mit einem Lkw zusammen. Die Frau wurde schwer verletzt.

Überschwemmungen im Norden, Schneechaos im Süden Sturmtief Axel traf auch Wismar in Mecklenburg-Vorpommern. ein historisches Speichergebäude ist dort überschwemmt worden. Foto: Jens Büttner/dpa

Auf der A9 ist am späten Mittwochabend nahe der Anschlussstelle Fröttmaning ein Lastwagen umgekippt. Der Fahrer war eingeklemmt, 800 Liter Diesel wurden in Fässer umgepumpt.

Stärkste Ostsee-Sturmflut seit 2006

In Oberfranken entstand beim Zusammenstoß zweier Lastwagen ein Schaden von 500.000 Euro. Zunächst hatte sich in der Nacht ein Lkw quer gestellt, dann fuhr ein weiterer Sattelzug bei schneebedeckter Fahrbahn auf. Die beiden Fahrer wurden in ihren Kabinen eingeklemmt und leicht verletzt.

Deutlich heftiger traf das Sturmtief den Norden Deutschlands. So gab es die stärkste Ostsee-Sturmflut seit 2006. Dämme wurden überspült, seit Mitternacht sinken die Wasserstände aber wieder (lesen Sie hier weiter). mst/dpa