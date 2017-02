2017-02-02 07:16:18.0

Wetter Blitzeis in Ostbayern: Wetterdienst gibt Unwetterwarnung heraus

Vor allem in Ostbayern ist es am Donnerstag auf den Straßen wieder spiegelglatt. In mehreren Landkreisen fällt gar die Schule aus.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt erneut vor Glatteis in vielen bayerischen Landkreisen. Vor allem in der Oberpfalz, in Niederbayern und in Teilen Frankens müssen sich die Menschen auf glatte Straßen und Gehwege einstellen. "Aufgrund von gefrierendem Regen oder Sprühregen muss verbreitet mit Glatteis gerechnet werden", heißt es auf der Internetseite des DWD.

Für die Landkreise Regen, Straubing-Bogen, Regensburg, Cham, Schwandorf, Neustadt a.d. Waldnaab, Amberg, Tirschenreuth sowie die Städte Straubing, Amberg und Regensburg und Teile Frankens hat der DWD eine Unwetterwarnung wegen Glatteis herausgegeben. Sie gilt bis Donnerstag, 12 Uhr.

ANZEIGE

Schon am Dienstag war es richtig glatt

Bereits am Dienstag hatten Eisregen und Blitzeis in Ostbayern für zahlreiche Unfälle gesorgt. Vielerorts fiel die Schule aus, auch die Universität Passau blieb geschlossen. Am Donnerstag fällt in den Landkreisen Cham, Tirschenreuth und Wunsiedel im Fichtelgebirge die Schule aus, wie aus einer Übersicht des Bayerischen Kultusministeriums hervorgeht. Ansonsten sind bayernweit derzeit keine Ausfälle bekannt (Stand 8 Uhr).

Für die Region Augsburg gab es am Donnerstagmorgen keine Unwetterwarnungen. Es müsse mit Glätte durch "verbreitet überfrierende Nässe" gerechnet werde, heißt es beim DWD. Auch der Augsburger Zoo, der zuletzt zwei Tage lang wegen Glatteis geschlossen hatte, ist am Donnerstag wieder geöffnet. AZ

Mehr zum Thema gibt es hier in unserem Winter-Special. Darin geht es unter anderem um diese Fragen: