2017-01-21 09:16:06.0

Allgäu Brand in Mehrfamilienhaus: 90-Jährige gestorben

Am Freitag ist in Pfronten ein Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Eine 90-jährige Bewohnerin kam dabei ums Leben. Rettungsversuche hatte die Feuerwehr zuvor abbrechen müssen.

Die Feuerwehr löscht ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Pfronten. Foto: Benjamin Liss