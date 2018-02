2018-02-22 07:20:28.0

Wetter Brrr! In Bayern wird es eisig

Bayern bibbert. Und das wird zunächst auch so bleiben. Zum letzten Februarwochenende erwartet der Deutsche Wetterdienst bis zu minus 17 Grad. Autofahrer sollten vorsichtig sein.

Ganz Bayern friert. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom Donnerstag gibt es tagsüber nur in Franken Plusgrade. Drei Grad werden es in Würzburg und Bamberg und vier Grad in Nürnberg. "Im Norden Sonne, im Süden ein wenig Schnee mit Glättegefahr", teilte der DWD am Morgen mit. Auch am Freitag bleibt die Temperatur am Tag im Süden unter Null. In Kempten und Oberstdorf soll es bei minus zwei Grad schneien. Autofahrer müssten vereinzelt mit glatten Straßen durch Schnee und überfrierende Nässe rechnen.

Minus 13 Grad auf der Zugspitze

Das letzte Februarwochenende wird laut DWD eisig kalt - in der Nacht zum Sonntag könnten die Temperaturen am Großen Arber im Bayerischen Wald auf minus 17 Grad fallen. Auf Deutschlands höchstem Berg, der 2962 Meter hohen Zugspitze, erwarten die Experten minus 13 Grad. In Augsburg sind laut Vorhersagen bis zu minus 10 Grad möglich.

Unter 1800 Metern meldete der Lawinenwarndienst Bayern am Donnerstag mit der Warnstufe 1 geringe Gefahr. Oberhalb von 1800 Metern stufte der Dienst in den gesamten bayerischen Alpen die Gefahr als mäßig ein. Bei durchschnittlich minus neun Grad auf 2000 Metern werde sich die Lage nicht wesentlich ändern, hieß es zunächst weiter. (dpa/AZ)

So schützen Sie sich vor Lawinen 1 von 8 vorherige Seite nächste Seite

Vor der Tour: Bleiben Sie lieber im Tal, wenn Sie unsicher sind.



Informieren Sie sich über die Lawinensituation vor Ort.



Nutzen Sie dazu die örtlichen Lawinenwarndienste und befragen Personen vor Ort - zum Beispiel Mitarbeiter der Bergwacht.



Nehmen Sie Hilfsmittel wie Piepser, Sonde und Schaufel mit. Auch Erste-Hilfe-Paket, Biwaksack und Handy gehören dazu.



Absolvieren Sie Schulungen zum Umgang mit der Ausrüstung bei Alpenverein oder Bergwacht.



Schauen Sie sich das Gelände vor der Fahrt ober- und unterhalb genau an. Besondere Vorsicht, wenn dort weitere Freerider fahren.



Befahren Sie Hänge mit mehr als 35 Grad Neigung einzeln.



Teilen Sie jede Abfahrt in mehrere Etappen ein. Besprechen Sie die jeweils nächste Etappe an lawinensicheren Stellen.

Immer aktuelle Vorhersagen zum Wetter in der Region, in Deutschland sowie in Europa finden Sie auch auf unseren Wetterseiten.