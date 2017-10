2017-10-06 07:18:08.0

Memmingen Bürger diskutieren über Bayern im Jahr 2030

Auf Initiative der Bayerischen Staatsregierung ist Memmingen Schauplatz der ersten Bürgerkonferenz für das Bürgergutachten 2030. Dabei diskutieren Bürger über die Zukunft Bayerns.

Die bayerische Staatsregierung startet am Samstag in Schwaben mit den Bürgerkonferenzen für das sogenannte Bürgergutachten 2030. Nach der zweitägigen Veranstaltung in Memmingen sollen in den sechs anderen Bezirken ebenfalls Regionalkonferenzen stattfinden. Bei jeder Konferenz diskutieren jeweils 30 "Bürgergutachter" zwei Tage lang über die Zukunft des Freistaats.

Die insgesamt mehr als 200 Teilnehmer würden zufällig aus den Einwohnermelderegistern ermittelt, teilte die Staatskanzlei in München mit. "Sie sollen die Vielfalt der bayerischen Bevölkerung bestmöglich widerspiegeln."

Bereits 2008 hatte die Staatsregierung solch ein Bürgergutachten erstellen lassen. Das neue Papier soll nun abbilden, was sich die Menschen in Bayern für das Leben in 13 Jahren wünschen. Das Bürgergutachten ist ein wesentlicher Bestandteil der Feierlichkeiten zum Jubiläumsjahr 2018. Im kommenden Jahr jährt sich zum 100. Mal die Ausrufung des Freistaats und zum 200. Mal der Erlass der Verfassung von 1818. dpa