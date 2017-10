2017-10-18 20:30:00.0

Umfrage CSU-Anhänger vertrauen Merkel mehr als Seehofer

Ist Horst Seehofer schuld am Desaster seiner Partei bei der Bundestagswahl? In einer Umfrage zum Vertrauen in Spitzenpolitiker stürzt der CSU-Chef regelrecht ab. Von Michael Stifter

Experten attestieren Horst Seehofer eine falsche Wahlkampfstrategie. Foto: Peter Kneffel , dpa