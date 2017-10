2017-10-02 08:04:06.0

Verhüllungsverbot CSU fordert Burka-Verbot nach österreichischem Vorbild

Geht es nach CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer, orientiert sich Deutschland in Sachen Burka-Verbot an Österreich. Scheuer hält ein Verbot für möglich. Das sehen nicht alle so.