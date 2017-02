2017-02-20 20:34:00.0

Untersuchungsausschuss CSU rehabilitiert Christine Haderthauer

Nach der Modellbau-Affäre musste die Ministerin zurücktreten. Jetzt schließt Parteichef Horst Seehofer sogar ein Comeback von Christine Haderthauer nicht mehr aus. Von Henry Stern

Die CSU sieht die im September 2014 wegen der sogenannten Modellbau-Affäre zurückgetretene Ex-Ministerin Christine Haderthauer von allen damals erhobenen Vorwürfen reingewaschen: „Sie ist vollumfänglich politisch rehabilitiert“, findet Florian Herrmann. Er sitzt für die CSU seit Ende 2014 als Vize-Chef im „Modellbau“-Untersuchungsausschuss des Landtags. Der Ausschuss hatte in 37 Sitzungen insgesamt 81 Zeugen vernommen und wird diese Woche seine Arbeit beenden. „Alle Vorwürfe konnten dort vollumfänglich ausgeräumt werden“, sagte Herrmann bei der Vorstellung des CSU-Abschlussberichts im Landtag.

SPD und Grüne sowie die Freien Wähler bewerten Haderthauers Rolle rund um eine Firma, die von einem in der Forensik einsitzenden Dreifachmörder gebaute Luxus-Modellautos vermarktete, deutlich kritischer. Sie wollen ihre Einschätzungen am Dienstag präsentieren.

CSU-Chef Horst Seehofer sieht Haderthauer voll rehabilitiert – und will selbst ein Comeback der selbstbewussten Ex-Ministerin im Kabinett nicht ausschließen. Zwar falle die Entscheidung, ob Haderthauer bei der Landtagswahl 2018 als Stimmkreiskandidatin gewählt werde, in ihrer Heimatstadt Ingolstadt. „Ich sehe aber keinen Anlass, dass sie ihre politische Karriere beenden soll“, sagte Seehofer. Denn auch das Strafverfahren gegen Haderthauer sei so ausgegangen, „dass sie durchaus weiter Politik machen kann, aus meiner Sicht auch machen soll“, sagte Seehofer.

Chronologie: Der Fall Haderthauer 1 von 12 vorherige Seite nächste Seite

Als junge Rechtsanwältin steigt die spätere Staatskanzleichefin Christine Haderthauer 1990 in das Modellauto-Geschäft ein. Ein knappes Vierteljahrhundert später steht sie unter Betrugsverdacht.

16. Mai 1988 - Der dreifache Sexualmörder Roland S. wird vom Landgericht Nürnberg zu lebenslanger Haft und Unterbringung verurteilt. Im Maßregelvollzug lernt S. Assistenzarzt Hubert Haderthauer kennen.

1990 - Der Dreifachmörder baut Modellautos. Haderthauers Frau Christine wird Teilhaberin der Firma Sapor Modelltechnik, die die Autos verkauft. Ein Mitgesellschafter ist der Franzose Roger Ponton. Das Geschäft läuft schlecht, Ponton soll Geld nachschießen. Laut Haderthauer antwortet er nicht auf entsprechende Kontaktversuche und ist seit 1996 nicht mehr erreichbar.

2004 - Haderthauer überträgt nach ihrem Einzug in den Landtag ihren Firmenanteil an Ehemann Hubert.

2008 - Christine Haderthauer wird Ministerin, Hubert Haderthauer - inzwischen Landgerichtsarzt in Ingolstadt - verkauft die Firma.

6. April 2011 - Der nach Darstellung der Haderthauers jahrelang nicht erreichbare Ponton meldet sich und verlangt eine Abfindung für seinen Anteil. Die Parteien einigen sich auf 20 000 Euro.

2013 - Der «Spiegel» berichtet über die Modellauto-Geschäfte. Die bayerische Landesanwaltschaft führt unter anderem wegen der früheren Modellauto-Geschäfte ein Disziplinarverfahren gegen Dr. Haderthauer.

Mai 2014 - Ponton erstattet Betrugsanzeige. Er vermutet, dass die Haderthauers ihn bei der Abfindung um rund 30 000 Euro prellten.

1. August 2014 - Die Staatsanwaltschaft München II leitet förmliche Ermittlungen wegen Betrugsverdachts gegen die Staatskanzleichefin ein. Gegen ihren Mann wurde bereits vorher ermittelt.

5. August 2014 - Seehofer macht den Verbleib Haderthauers im Amt von zwei Faktoren abhängig: dem Ausgang des Ermittlungsverfahrens und eventuellen neuen Enthüllungen.

10. August 2014 - Seehofer fordert von Haderthauer schnelle Aufklärung der Vorwürfe.

1. September 2014: Haderthauer erklärt ihren Rücktritt wegen der «Modellbau-Affäre».

Haderthauer hatte einen Strafbefehl wegen Steuerhinterziehung akzeptiert

Haderthauer und ihr Ehemann Hubert, der einst als Arzt in der Forensik des Bezirkskrankenhauses Ansbach gearbeitet hatte, waren bis 2008 Mitgesellschafter der Firma. Christine Haderthauer sei aber „nie die entscheidende handelnde Figur“ gewesen, findet CSU-Ausschussobmann Herrmann. Seit 2004 habe sie sich zudem „immer so verhalten, als ob sie aus der Firma ausgeschieden wäre“. Nach ihrem Amtsantritt als Sozialministerin im Oktober 2008 sei „überhaupt keine Tätigkeit“ für die Firma mehr feststellbar.

Eine Verquickung von privaten Interessen mit dem auch für die Forensik zuständigen Amt der Sozialministerin liege deshalb nicht vor. Auch habe Haderthauer später weder den Landtag falsch informiert, noch habe sie versucht, Presseberichte mit Hilfe der Staatskanzlei zu verhindern. So seien etwa von der Staatskanzlei verschickte E-Mails, in denen Journalisten mit Rechtsmitteln bei Berichterstattung über ihren Ehemann gedroht wurde, keine Einschüchterungsversuche gewesen, sondern nur „eine Auflistung von Fakten“, findet Herrmann.

Haderthauer hatte Anfang 2016 einen Strafbefehl wegen Steuerhinterziehung akzeptiert. Ihr Mann wurde wegen Steuerhinterziehung und versuchten Betrugs zu einer Geldstrafe verurteilt.