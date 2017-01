2017-01-17 19:17:38.0

Winterklausur CSU will Sammel-Haftanstalt für ausreisepflichtige Gefährder

Bei der Fraktionsklausur im oberfränkischen Kloster Banz fordert die Landtags-CSU, dass ausreisepflichtige Gefährder künftig in zentralen Ausreiseeinrichtungen untergebracht werden.

Die CSU will dafür sorgen, dass ausreisepflichtige Gefährder künftig in einer zentralen Einrichtung in Passau in Abschiebehaft genommen werden. Das geht aus dem Entwurf eines Beschlusspapiers für die CSU-Fraktionsklausur im oberfränkischen Kloster Banz hervor. «Für eine sichere Unterbringung von Gefährdern sowie einen nachhaltigen und kompromisslosen Vollzug der Abschiebungshaft errichten wir schnellstmöglich in Passau eine bundesweit einzigartige kombinierte Einrichtung zum Vollzug von Straf- und Abschiebungshaft», heißt es in dem Papier, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Das biete «optimales Synergiepotenzial» zu den Transitzentren, die der Bund in Grenznähe errichten soll.

Asylbewerber, «die bei der Identitätsklärung und Beschaffung von Passersatzpapieren nicht mitwirken», sollen nach dem Willen der Landtags-CSU in zentralen Ausreiseeinrichtungen untergebracht werden. «Die bereits geplanten zentralen Ausreiseeinrichtungen bei den zentralen Ausländerbehörden sind der richtige Ansatz, den es weiter konsequent auszubauen gilt.» Davon brauche es mehr, zudem sollten ausreisepflichtige Asylbewerber dorthin verlegt werden. dpa/lby