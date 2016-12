2016-12-27 13:56:58.0

Nach Anschlag in Berlin CSU will islamistischen Terror an vielen Fronten bekämpfen

Bayern ist 2016 blutig mit IS-Terror konfrontiert worden. Die Todesfahrt mit einem Lkw in Berlin bewegt die CSU-Landesgruppe nun endgültig dazu, Gesetzesverschärfungen zu fordern.

Kerzenmeer: Passanten gedenken an der Stelle, wo ein Attentäter 12 Menschen in Berlin auf einem Weihnachtsmarkt tötete, der Opfer. Foto: Paul Zinken (dpa)