2017-01-10 07:29:00.0

Christbaum entsorgen Christbaum entsorgen 2017: So geht's in der Region

Christbaum entsorgen leicht gemacht: In vielen Orten in Schwaben und Oberbayern werden auch 2017 die alten Weihnachtsbäume abgeholt oder können weggebracht werden. Eine Übersicht.

Christbaum selbst entsorgen oder auf die Abholung setzen? Wie es mit den ausgedienten Weihnachtsbäumen weitergeht, ist in den Städten und Gemeinden nicht einheitlich geregelt. Mal wurden oder werden die Christbäume von Vereinen oder Gruppen abgeholt, mal müssen sie zum Wertstoffhof gebracht werden. Hier eine - nicht vollständige - Übersicht, wie die Christbaum-Entsorgung 2017 in den Städten und Gemeinden in Augsburg, Schwaben, und den Landkreisen Landsberg und Neuburg-Schrobenhausen läuft, und ein Überblick über die kommenden Termine.

Augsburg: Christbäume werden abgeholt

Abgeschmückte Bäume können in Augsburg seit Montag, 9. Januar 2017, am nächsten Leerungstag der Braunen Tonne neben dem Müllbehälter abgestellt werden. Außerdem können Bäume in der Deponie Nord (Oberer Auweg 11/"Müllberg") abgegeben werden (Mo. bis Fr., 8 bis 12 und 13 bis 16 Uhr; Sa., 9 bis 12 Uhr).

Landkreis Dillingen: Abgabe am Grünsammelplatz

Ihren ausgedienten Weihnachtsbaum können Sie an jedem Grünsammelplatz in der Region kostenlos abgeben. Orte und Öffnungszeiten finden Sie hier.

Landkreis Donau-Ries: Abgabe am Grünsammelplatz

Ihren ausgedienten Weihnachtsbaum können Sie an jedem Grünsammelplatz in der Region kostenlos abgeben. Orte und Öffnungszeiten finden Sie hier.

Friedberg: Gartenabfalldeponie nimmt Christbäume an

Für die Friedberger Bürger besteht wieder die Möglichkeit, die Weihnachtsbäume zu den üblichen Öffnungszeiten auf der Gartenabfalldeponie Lueg ins Land in Friedberg an der Münchner Straße kostenpflichtig abzugeben. Alternativ können zerkleinerte Bäume auch über die Biotonne entsorgt werden. Die Abgabe auf den Wertstoffsammelstellen in Friedberg-West, Bachern und Stätzling ist nicht möglich. Die Stadt Friedberg weist darauf hin, dass das wilde Ablagern von Christbäumen als Ordnungswidrigkeit geahndet wird.

Die beiden Friedberger Pfadfinderverbände PSG und DPSG bieten auch wieder ihre Christbaum-Rückholaktion an. Am Samstag, 14. Januar 2017, holen die Pfadfinder die Bäume ab. Der Verkauf der Markierungsbänder, die als Kennzeichnung am Baum anzubringen sind, hat bereits begonnen. Die Bänder können im Wert von drei Euro zu den Öffnungszeiten im Friedberger Weltladen erworben werden. Auch unter christbaum@dpsg-friedberg.de kann die Abholung gebucht werden. Dafür müssen Name und Adresse angegeben werden.

Gundelfingen: Christbaumsammelaktion der SSV Peterswörth

Die Christbaumsammelaktion der Jugend und Senioren des SSV Peterswörth findet am Freitag, 13. Januar, in Peterswörth und am Samstag, 14. Januar, in Gundelfingen und Echenbrunn statt. Gegen eine kleine Spende holen die Sportler Christbäume an der Haustür ab. Bitte, wenn möglich, den Baum gut sichtbar abstellen.

Christbaum-Sammelstellen in Kaufbeuren

In Kaufbeuren können die ausgedienten Nadelbäume ganz einfach zu den vielen Wertstoffinseln, Parkplätzen und Grünflächen in der Stadt gebracht werden, die als Sammelstellen gekennzeichnet sind. Es muss nur darauf geachtet werden, dass kein Weihnachtsschmuck mehr in den Nadeln hängt. Später werden die Bäume vom städtischen Bauhof eingesammelt und zu Häckselgut verarbeitet. Wer sein Bäumchen jedoch länger behalten will, kann sich noch Zeit lassen - die Sammelstellen gibt es noch bis zum 23. Januar, teilt der Bauhof mit.

Krumbach: Pfadfinder sammeln Christbäume ein

Am Samstag, 14. Januar, sammelt die DPSG - Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg - im Stadtgebiet Krumbach die ab 8 Uhr sichtbar am Straßenrand deponierten Christbäume gegen eine freiwillige Spende.

Landkreis Landsberg: Entsorgung auf Wertstoffhöfen

Für die Entsorgung von Christbäumen stehen auf allen betreuten Wertstoffhöfen im Landkreis Landsberg Grüngutcontainer zur Verfügung. Die Bäume müssen hierfür frei von Lametta und Christbaumschmuck sein. Bitte kürzen Sie größere Bäume auf eine Länge von ca. einem Meter, da es ansonsten bei der Leerung der Container zu Problemen kommt. Zudem können Bäume auf den Kompostplätzen in Kaufering und Hofstetten abgegeben werden.

Landkreis Neuburg-Schrobenhausen: Christbäume zu den Wertstoffhöfen

Wie in den vergangenen Jahren bieten die Landkreisbetriebe auch dieses Jahr wieder die Möglichkeit, Christbäume sowie natürliche Adventskränze und Gestecke an allen Wertstoffhöfen und Kompostanlagen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen zu den regulären Öffnungszeiten kostenlos zu entsorgen. Die Abgabemöglichkeit ist unbefristet.

Die Christbäume und natürlichen Adventskränze müssen vollständig abdekoriert sein (ohne Reste von Lametta, Kugeln, Schleifen, etc.). Künstliche Adventskränze und Gestecke mit Schaumstoffkern sind über die Restmülltonne zu entsorgen.

Neusäß: Einsammlung der Weihnachtsbäume

Die Einsammlung der Weihnachtsbäume erfolgt in Neusäß am Freitag, 13. Januar. Die Bäume sollen bis 6 Uhr gut sichtbar und ohne Baumschmuck am Straßenrand abgelegt werden. Die Bäume werden gehäckselt und kompostiert. Es fallen keine Entsorgungskosten an.

Nördlingen: Christbaumaktion der Pfadfinder

Die Nördlinger Pfadfinder sammeln ausgediente Christbäume. Am Samstag, 14. Januar, werden sie im Stadtgebiet Nördlingen, Baldingen, Nähermemmingen, Kleinerdlingen, Herkheim, Löpsingen und Deiningen abgeholt und fachgerecht entsorgt. Die Christbäume müssen dazu mit einer Plakette versehen werden und pünktlich ab acht Uhr vor der Haustüre stehen, heißt es in einer Mitteilung. Die Plakette kann gegen eine geringe Gebühr in vielen Banken und Geschäften in Nördlingen erworben werden. Die Verkaufsstellen sind durch ein Plakat im Schaufenster gekennzeichnet.

Stadtbergen: Abholung am 14. Januar

Der Feuerwehrverein Leitershofen holt im Auftrag der Stadt Stadtbergen kostenlos die Christbäume ab. Sie sind bis Samstag, 14. Januar, um 7 Uhr befreit von Schmuck und Lametta dort bereitzustellen, wo sonst die Restmüllbehälter zur Abholung aufgestellt werden. Jedes Anwesen wird nur einmal angefahren. Nachträgliche Abholungen sind nicht möglich.

Landkreis Unterallgäu mit Mindelheim und Babenhausen

Im Landkreis Unterallgäu kann der Christbaum kann entweder selbst weggebracht oder bei der ersten Gartenabfallsammlung im Frühjahr mitgegeben werden. In jedem Fall muss der Baum vollständig abdekoriert werden und frei von Dekoration sein. Abgegeben werden können Christbäume bei den Kompostieranlagen des Landkreises in Babenhausen, Bad Wörishofen, Mindelheim und Türkheim.

Auch bei den Wertstoffhöfen mit Gartenabfallcontainer können die Bäume abgegeben werden. Allerdings sollte man den Christbaum zuvor grob zerkleinern. Einen Gartenabfallcontainer haben die Wertstoffhöfe in Breitenbrunn, Ettringen, Kirchheim, Markt Rettenbach und Markt Wald.

Sammelstellen in Vöhringen

Weihnachtsbäume werden in diesem Jahr in Vöhringen nicht abgeholt. Bürger können diese jedoch am Samstag, 14. Januar, zwischen 8 und 12 Uhr an Sammelstellen abgeben. Im Stadtgebiet sind diese in der Lindenstraße, Rue de Vizille, Sperberweg, Ulmer Straße, Blumenstraße, Bahnhofstraße, Bei der Ölmühle, Brandstraße und Silcherstraße. In Illerzell auf der Funkenfeuer-Wiese und am Kinderspielplatz Illerzell Süd. In Illerberg an den Containern am Sportplatz, Parkplatz bei der Feuerwehr und in der Witzighauser Straße 25.